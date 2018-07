Rubriche : lettere alla gazzetta



S. Alessio, viabilità da rivedere

domenica, 22 luglio 2018, 21:41

di luigi rovera

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera a firma di un abitante a S. Alessio che segnala alcuni disagi per la viabilità:

Buonasera,

io abito a S. Alessio in via del Caporale e volevo dire è giusto fare i lavori e mi riferisco alla Provinciale per le fognature ma forse sarebbe meglio curare meglio le indicazioni e le strade alternative, io abito in fondo dove la strada finisce ed e' sterrata e da mercoledì arrivano macchine a forte velocità mettendo in pericolo chi ci abita. Stasera alle ore 22,30 circa l'ambulanza non sapeva di dove passare per andare verso Carignano. Forse le autorità dovrebbero rivalutare la viabilità alternativa e la cartellonistica. Domanda: ma un'autobotte dei vigili del

fuoco da dove passerebbe?