Rubriche : ecologia della mente



Violenza su Clarisse

mercoledì, 25 luglio 2018, 21:43

di stefano michelini

Il fenomeno della violenza genere si realizza sia contro gli uomini sia contro le donne. Quasi sempre si realizza all’interno di una famiglia strutturata o di una relazione ancora in essere. Uno dei modi più frequenti di produrre una pericolosa spirale di violenza è nota come stalking. Una giovane donna, Clarisse, racconta al suo psichiatra la violenza subita dal compagno.

Il giorno del primo schiaffo come lo hai vissuto?

Fu l'inizio di un incubo, di una discesa verso il baratro; giorno dopo giorno, quell'uomo che aveva giurato di amarmi e proteggermi per l'eternità, diventava scostante, paranoico e cattivo. Le litigate si facevano più frequenti, non perdeva occasione per ricordarmi che non valevo niente, che facevo schifo, che non avevo mai combinato niente nella vita, che non ero in grado di accudirlo, di dargli le giuste attenzioni, qualsiasi cosa facessi non andava bene; mi faceva sentire talmente incapace e inadeguata che, giorno dopo giorno, mi convincevo che lui avesse ragione. In poco tempo mi sentii sotto controllo totale con mia complicità di suddita; mi chiamava per controllare se avevo la linea occupata; non voleva che avessi contatti con la mia famiglia.

Perché non hai pensato che fosse psichiatricamente malato?

Perché non accadeva sempre. Questi episodi erano intervallati a periodi, più o meno lunghi, di serenità in cui lui mi trattava da vera regina, in questi momenti speravo che quella brutta parte di lui non tornasse fuori e facevo di tutto per assecondarlo nei suoi voleri.

Oltre al notevole disagio di vivere in continua tensione interna, gli episodi si ripetevano sempre nello stesso modo o erano più gravi?

Quei momenti tornavano sempre e ogni volta le sue parole erano ancora più forti; spesso durante le discussioni mi spingeva minacciando di uccidermi insieme alla mia famiglia. Ero terrorizzata da lui, lui che decideva tutto, persino che non andassi a lavorare, lui che riusciva a controllare tutto di me.

Scusa se sono ripetitivo, ma non ti sei chiesta, dopo il ripetersi di vari episodi, se fosse malato psichiatricamente e che l’unico modo di aiutare lui, ma soprattutto te è parlarne con il medico di famiglia o direttamente con uno psicologo o psichiatra? Non è possibile tollerare una situazione di questo genere se anche tu, nel non parlarne, non hai difetti psicologici.

Ero terrorizzata. Non riuscivo a parlarne nemmeno a me stessa con chiarezza. Subivo passivamente.

Ammetti quindi che anche tu non eri psicologicamente pronta ad affrontare la situazione.

Si, non ero pronta. E ci sono altra cose ancora, classiche: non potevo rifiutarmi di andare a letto con lui; ogni volta che provavo a farlo ribadiva con forza che era un mio dovere di moglie, che il nostro contratto di matrimonio prevedeva anche questo, diventava violento, così mi vedevo costretta a cedere.

Cosa pensavi Clarisse?

Avrei voluto scappare via e cancellare il dolore di una vita così umiliante, ma non sapevo come fare. Mi sentivo persa, sola e sconfitta, credevo di non avere via d’uscita.

Poi? Se sei qui a parlamene ci sarà stato un poi. Se vuoi dirmelo.

Si. Non un medico, ma la mia famiglia e il mio istinto di sopravvivenza. Un giorno di giugno, ho raccontato tutto alla mia famiglia, ho trovato il coraggio di ammettere a me stessa che ciò che vivevo era reale e più lo raccontavo più prendeva forma, più parlavo e più quel malessere e quel senso di schiavitù, che mi avevano accompagnata per anni, abbandonavano il mio corpo lasciando spazio solo a un senso di forza e determinazione che mi hanno dato il coraggio di scappare da una situazione che mi stava portando a morire lentamente. Dopo anni di sottomissione si è innescato in me un forte istinto di ritornare a vivere da donna libera, libera di ricostruire una vita piena di sogni, libera di respirare. Non è stato un passo facile. Mi ci sono voluti mesi prima di riuscire a farlo, la paura di lui e del fatto che avrebbe potuto ammazzarmi se solo avesse capito che volevo lasciarlo, mi divorava, ma alla fine sono riuscita ad andare via. Per molto mesi ho dovuto nascondermi da lui; ho continuato a vivere nel terrore che potesse trovarmi, col tempo ho imparato ad affrontare le mie paure e a vivere per la mia serenità. Oggi sono fiera del passo che ho fatto è una cosa che mi rende orgogliosa della persona che sono. Perché noi donne siamo convinte di poter capire dal primo sguardo se un uomo è giusto per noi, ma non riusciamo a comprendere dal primo schiaffo che è quello sbagliato?

Penso che non tutte le donne accettano e lasciano passare una violenza fisica anche se singola. Non parliamo poi di quando lo schiaffo era inserito in un contesto di schiavitù totale come lo hai descritto. Credo che il problema psicologico in te fosse una paura non fisiologica, essere ipersensibile alla separazione. Probabilmente sei stata paurosa fin da bambina. Conosco donne che se ricevono un solo schiaffo vanno via di casa immediatamente e denunciano il compagno, anche se la protezione delle forze dell’ordine è minima. Cosa mi dici in proposito?

Non ho più voglia di parlare ora, scusa. Solo dire che non è mai troppo tardi per dire basta, non è mai troppo tardi per vivere da donne libere.