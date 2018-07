Rubriche : lettere alla gazzetta



"Vogliamo che la sgambatura del canile torni aperta al pubblico come prima"

martedì, 24 luglio 2018, 15:53

di associazione 4 zampe nel cuore

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera dell'associazione "4 zampe nel cuore" in merito al ripristino della sgambata del canile

Perché? Perché stanno facendo in modo che la sgambatura venga abolita? Cosa c'è sotto? Ma soprattutto a chi interessa? Al comune, all'attuale gestore (ENPA)? Più di 130 cani non stanno più uscendo in sgambatura ormai da quasi 2 mesi....

La sgambatura è molto importante per i cani che sono chiusi in gabbia tutto il giorno, perché li aiuta ad un loro futuro reinserimento in famiglia e ed è anche importante per coloro che hanno intenzione di adottare un cane del canile permettendogli di interagire con lui.

Grazie alla sgambata e alla loro conseguente maggiore visibilità, molti cani hanno trovato una adozione e tutto ciò grazie anche all'impegno costante di noi volontari.

Da un punto di vista economico non interessa al comune che il canile si svuoti? O forse è più conveniente averlo pieno? E perché la attuale gestione ENPA non fa niente per sbloccare e snellire questa assurda situazione?

È IMPORTANTE SAPERE CHE OLTRE AD UN NUMERO QUASI FISSO DI NOI VOLONTARI CHE DA MOLTI ANNI ANDIAMO REGOLARMENTE IN CANILE, c'è anche un cospicuo numero di cittadini che vengono occasionalmente e che sono molto importanti perché ci aiutano a fare uscire quasi tutti i cani (ribadiamo che ad oggi sono circa 130!) perché da soli noi veterani non ci potremmo riuscire. Ora tutto questo non è più possibile.

Leggendo infatti il comunicato ufficiale sul sito del comune a riguardo della sgambatura, si trova scritto che i frequentatori occasionali NON potranno più venire nonostante le pluri-polizze assicurative richieste e la tessera ENPA. Non solo, ma con la tessera ENPA è possibile portare i cani in sgambata solo nel campo all'interno della struttura canile (tale campo è pieno di buche, erba alta, che viene fatta tagliare da uno di noi a proprie spese quando raggiunge livelli proibitivi, e un tombino aperto. Inoltre è confinante con i cani rinchiusi nelle gabbie. Se ne deduce quindi che tale spazio è estremamente pericoloso per noi volontari e per i cani stessi.

Stanno portando il nostro canile ad essere un canile lager...

Tutti devono sapere che non volontari non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci!!! Siamo molto preoccupati per il benessere dei cani, e vogliamo solo che il canile torni aperto al pubblico come prima.