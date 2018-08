Rubriche : lettere alla gazzetta



"Alcuni chiarimenti sulla variante di Antraccoli"

venerdì, 3 agosto 2018, 13:14

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di chiarimenti di un gruppo di cittadini residenti ad Antraccoli in merito ad alcune dichiarazioni, rilasciate in consiglio comunale, relative alla variante di Antraccoli.

“Sono molti anni che i residenti di Antraccoli manifestano l’esigenza di avere un centro polifunzionale dove svolgere attività di socializzazione, ricreative e associative. Questa esigenza ha visto, nel corso degli anni, varie richieste effettuate alle diverse amministrazioni che si sono succedute, di qualsiasi colore politico.

L’idea di realizzare una struttura nel campo “al Carratore” si era già manifestata negli anni ’90, visto che era già prevista tale funzione al momento della costruzione delle case dell’area Peep (e quindi gli acquirenti dell’epoca erano già a conoscenza della possibilità che ci fosse realizzato). Sono almeno sei anni che l’associazione paesana “La Biribaola” si è fatta carico di impegnarsi nella possibilità effettiva di realizzare il centro polifunzionale, e l’area “al Carratore” è stata individuata dai tecnici comunali quale non solo migliore, ma unica possibile.

L’eventuale realizzazione della struttura non comporta in alcun modo una ”cementificazione selvaggia” con conseguente “distruzione” o “smantellamento” dell’area a verde (tema al quale anche chi vuole la struttura è molto sensibile e prova ne è l’attività svolta a protezione del “verde” in tutti questi anni), ma comporterà un incidenza sull’area solo pari a circa il 5%. La parte restante rimarrà a verde (o a parcheggio) come è attualmente. Gran parte dei residenti è a conoscenza di questa intenzione già da allora, intenzione che è stata poi ribadita in una assemblea pubblica, dove furono invitati tutti i paesani, svolta nel paese nel 2013, anno di presentazione formale della richiesta.

In tutti gli anni successivi l’attuale sindaco è venuto a riferire lo stato delle cose e quindi i residenti di Antraccoli, almeno coloro che partecipano alle varie attività paesane, ne erano a conoscenza. Va anzi detto che la variante e il successivo bando hanno subito notevoli ritardi rispetto a quanto più volte esplicitato. La stragrande maggioranza dei residenti nella frazione sono favorevoli alla realizzazione, prova ne è la richiesta sottoscritta da oltre 400 residenti ad Antraccoli (più altri oltre 200 nelle zone limitrofe), raccolta alla quale abbiamo partecipato e che avrebbe potuto tranquillamente avere numerosi altri sottoscrittori se non l’avessimo interrotta perché i numeri raggiunti ci parevano sufficienti.

L’Associazione paesana è una associazione rappresentativa del paese, con un consiglio direttivo elettivo, non a scopo di lucro, presente ed operante sul territorio da oltre quarant’anni. Il presidente è il legale rappresentante, ma non si può certo affermare che questa sia la “sua associazione”. Nel corso degli anni si sono succeduti svariati presidenti, ma mai nessuno ha gestito l’associazione come se fosse “sua”. Peraltro, come facilmente dimostrabile, “La Biribaola” non è proprietaria di alcun fabbricato o terreno. La necessità di avere una struttura è indipendente da chi la realizzi: la stessa Associazione paesana ha più volte dichiarato che sarebbe ben lieta fosse realizzata dal Comune o da altri. Ricordiamo anche che la variante, di per sé, non assegna nulla a nessuno, ma per questo sarà necessario un bando pubblico, al quale chiunque potrà partecipare e che chiediamo e ci auguriamo sarà fatto in tempi congrui.

Angeli Fabrizia, Balducci Aldo, Balducci Lina, Betti Giordano, Bianucci Giuseppe, Bonini Riccardo, Bozzoli Elena, Buggio Andrea, Buggio Gregorio, Cacini Enrica, Calabrò Carmelo, Calabrò Carmela, Calabrò Fabio, Cataldi Fiorello, Cataldi Pia, Ceccarelli Silvia, Ciappelloni Cinzia, D’Urso Andrea, Davini Adolfo, De Santi Pietro, Fenili Giulia, Fenili Sergio, Fenili Stefano, Forischi Aurora, Giorgi Mauro, Giuntini Ines, Lencioni Katia, Morelli Anna, Orlandi Catia, Orsi Ilaria, Paolini Alessandro, Parenti Maria Antonietta, Petretti Luca, Picchi Ilaria, Picchi Ivano, Picchi Simone, Pisani Laura, Raschioni Giancarlo, Raschioni Valerio, Rimanti Francesco, Rossi Federico, Santini Paola, Schincardi Carla, Stefanini Luca, Tolomei Stefania