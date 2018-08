Rubriche : Il Guercio



Caldo bollente, rivelazioni scottanti

mercoledì, 1 agosto 2018, 12:33

Rieccomi! Sì, sono proprio io, il Guercio. Lo so che è un caldo insopportabile. Ma cari miei lettori, non sono roventi solo le temperature. Sono scottanti anche le rivelazioni che sto per farvi!!!



Partiamo dalle persone celebri, visto che siamo degli inguaribili provincialotti. E per favore state zitti e non commentate fino a che non avrete letto tutto, scontenti che non siete altro. Il mistero dell'estate è uno e uno solo: che fine ha fatto Paolo Del Debbio? Generalmente il giornalista lucchese, in estate, oltre a qualche visita privata, veniva anche nella sua veste ufficiale di giornalista, moderando a dibattiti o partecipando a incontri. L'unico strappo alla regola pare essere il 3 agosto a Castelnuovo. Poca roba, per come ci aveva abituati.

Certo che di cose ne sono cambiate anche per lui in questi mesi: in inverno Berlusconi lo lanciò come candidato premier nel caso la coalizione di centrodestra avesse raggiunto il 40 per cento, poi sappiamo tutti come è andata a finire, il matrimonio l'hanno fatto Lega e 5 Stelle. Pochi mesi, e arriviamo ai giorni nostri, la sua "Quinta colonna" è scomparsa dai palinsesti del prossimo autunno su Retequattro, perché considerata una trasmissione un po' troppo sovranista. Bye-bye Mediaset, il Paolone nazional-lucchese starebbe per approdare alla Rai con un programma tutto suo. Sarà vero? Non resta che aspettare la fumata bianca per il nuovo presidente di viale Mazzini.

Ragazzi miei, ma lo sentite che bollore? Fuori sono quasi 40 gradi. Davvero insopportabile. E ancora più insopportabile è che sia finito il Summer Festival: oioi, o come potremo starne senza? Come potremo rinunciare a tutte queste recensioni a senso unico dei concerti, dove nessun giornalista mai fa una buccia al concerto di turno. Tutto sempre perfetto, tutto sempre pieno, tutto sempre magico. Mah...io son guercio e ci vedo meno degli altri, ma di sicuro avrei notato qualcosa che non andava. Insomma, una critica si potrà anche fare no?

Un gossip però l'ho saputo: vi ricordate il maialino che svolazzava sul Campo Balilla nei giorni immediatamente precedenti il concerto di Roger Waters? Non è stato tolto dalla D & G in segno di lutto o di protesta nei confronti dell'amministrazione Tambellini... è stata una gru che lavorava al montaggio del palco a incappare nel filo che lo teneva sospeso, e così il maialino è volato via. Altro che strategia, è stato un errore umano. Certo come riesce sempre a vender bene la sua merce Mimmo D'Alessandro

Ed eccoci arrivati al toto vescovo: chi sarà il successore di monsignor Castellani, che ha raggiunto l'età della pensione, ma è ancora alla guida della Diocesi, in attesa del sostituto? Mi sbaglierò, ma l'altro giorno in un baretto del centro ho sentito dire che al suo posto arriverà il vicario generale di Firenze, Andrea Bellandi: l'è di Firenze, studioso e professore ordinario di teologia, è un appassionato e profondo conoscitore del pensiero del Papa emerito Joseph Ratzinger. Hai visto mai che la Chiesa lucchese svolta a destra? Comunque chi arriva arriva, si mormora che i preti della nostra zona Castellani non lo rimpiangeranno affatto. A molti pare essere piaciuto sempre poco. Poi ne ho saputa un'altra: anche il prefetto starebbe per salutarci, visto che a livello nazionale è cambiato il vento.

Oddio, mi dimenticavo del Comune e del TambIELLA. O che è tutta sta calma piatta? O perché un succede mai nulla? Sindaco, se ci sei batti un colpo. L'ultima volta ti ho sentito in consiglio comunale parlavi di forni crematori e sale del commiato. Mi sono toccato le p..., lì per lì un capivo mica. Ma qualche argomento più interessante o allegro da trattare un ce l'avete? O come si fa a andà avanti così. Vabbè che siamo una città di morti viventi, ma un esageriamo eh.

Comunque drizzando le orecchie (almeno quelle mi funzionano bene) si dice che a Palazzo Orsetti sia già cominciata la guerra per la successione al sindaco più floscio di tutti i tempi. Una gara tra due maschietti: da un lato quel bell'imbusto di Gabriele Bove, assessore al nulla, e dall'altro l'assessore al non ne imbrocco una ma voglio far sembrare il contrario, ovvero Francesco Raspini. Bellini sì, ma un po' digiuni via. E anche arrogantelli.

A voi chi vi garba di più tra i due? Non vi lambiccate il cervello, perché il prossimo candidato sindaco del 2022 per il centrosinistra sarà una donna: la Mammini? Macchè. La Vietina? No no, ma siete matti? La Mercanti? Figuriamoci. La Del Chiaro? Neanche. A scendere in pista per il Pd e le altre liste collegate sarà nientemeno che Donatella Buonriposi. Eh sì... vedrete che la mia previsione si avvera. Dopo averlo letto smentiranno tutti, ma il Guercio di solito ci chiappa. E ho raccolto qualche confidenza in giro. La provveditora agli studi, in consiglio comunale vota da tempo con la maggioranza. Ormai è più di là che di qua, non fa proprio più parte dell'opposizione. E non ne fa mistero. I due giovani virgulti del Pd, che hanno già rinnegato Renzi dopo averlo idolatrato, come reagiranno quando sapranno di essere fuori gioco?

A proposito di calcio... povera Lucchese. Scusatemi eh, da ignorante quale sono vi pongo un quesito. Ma il problema sono i nuovi padroni che si affacciano e si ritirano, oltre che il discutibile passato di alcuni neo dirigenti, o l'attuale proprietà? No perché discorrono tutti, e nessuno ha il coraggio di ammettere certe verità. Comunque Lucca rimarrà per sempre con il cuore rossonero: rosso di vergogna, per una città ferma al palo da decenni, nero purtroppo come il futuro, in mano a questi politici che a tutto pensano tranne che al benessere dei cittadini. Del resto, l'avete voluta la bicicletta? E allora adesso pedalate. Vabbè ci saranno anche poche piste ciclabili, ma tra poco avremo una rotonda anche di fronte a Porta S.Anna. Vuoi mettere la goduria?