Rubriche : lettere alla gazzetta



"Cambio dell'organizzatore al Rally di Lucca e nessuno se ne è accorto"

mercoledì, 1 agosto 2018, 17:35

di claudio riccardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa testimonianza-riflessione sul Rally Coppa Città di Lucca appena svoltasi con grande successo:

Quando mi hanno chiamato per far parte dell'organizzazione del 53° Rally Coppa di Lucca ho dato la mia consueta disponibilità dandoci appuntamento per il solito incontro pre-gara in Direzione. Solo a quel momento mi sono reso conto che l'organizzatore, da sempre Scuderia Balestrero, era sostituito dalla Scuderia Maremma Corse, non figuravano importanti rappresentanti del ACI di Lucca; assenti erano anche le associazioni sportive Lucca Corse e Balestrero.

E' chiaro che in quel momento mi sono solo preoccupato di portare in fondo il compito affidatomi e non c'era tempo per riflettere e capire quella situazione che mi pareva anomala e surreale con tutte quelle "pesanti" assenze lucchesi.

Oggi ringrazio pubblicamente la scuderia Maremma Corse, il suo Staff e la Direzione gara non solo per aver salvato il Rally, ma per la riuscita organizzativa in tutti i sensi oltre che personalmente per la appassionante esperienza.

Le domande rimangono , sono tante e senza comprensive risposte: una per tutte, quale futuro avrà il 54° Rally Coppa Città di Lucca?