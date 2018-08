Rubriche : lettere alla gazzetta



"Crolla l'Italia: cosa fare?"

venerdì, 31 agosto 2018, 10:42

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Umberto Franchi, ex sindacalista Cgil, sugli interventi da fare nel nostro paese alla luce delle recenti tragedie.



"Crollano i ponti, le scuole, le chiese, franano le colline, trascimano i fiumi, deragliano i treni, cadono i ponteggi... Insomma la "nave Italia" sta affondando con morti, feriti e gravi danni all'ambiente. Cosa fare?



Un governo del Paese serio, che ha la fotografia della grave situazione in cui siamo, dovrebbe fare queste cose: bloccare ed annullare la flat tax e spostare i 50 miliardi previsti in termini di riduzione delle tasse ai ricchi , verso la predisposizione di un piano di conversione ecologica ambientale con: interventi mirati su tutti i territori a partire dalla tutela dei fiumi, dal rinforzamento degli argini e rimboschimento; un piano di ristrutturazione di tutto il patrimonio pubblico ed artistico (scuole, chiese, ospedali, ecc...); interventi mirati in ogni luogo di lavoro con imposizioni penali ai datori di lavoro che non rispettano la legge sul "Testo Unico Sulla sicurezza" ed incentivi alle imprese che effettuano investimenti per la prevenzione e tutela da ogni rischio infortuni; un piano di ripubblicizzazione (nazionalizzazione) di tutti i servizi pubblici e sociali togliendo ai privati ( a partire dalle autostrade) la possibilita di svolgere attivita speculative con al centro il loro profitto a danno dei cittadini; un piano di innovazione , doppi binari, rafforzamento di tutta la rete ferroviaria a partire da quella regionale , con il duplice scopo di spostare le merci dalla gomma alla rotaia e di migliorare i trasporti dei pendolari; incentivi alle imprese che creano nuova occupazione (senza distinzione di razza) non precaria e fanno innovazione e riconversione dei prodotti inquinanti o armi di distruzione umana.



Ecco per fare questo, significherebbe vero cambiamento, non mancherebbero le risorse e non ci sarebbero ostacoli da parte dell'EU. Sarebbe solo un fatto di volontà politica, ma come sappiamo Salvini ha promesso ai suoi ricchi padroni la flat tax e sicuramente non verrà fatto niente!



Ma se i movimenti sociali esistenti, se la Cgil uscisse dal letargo, se, con la sinistra che resiste, riuscissimo a costruire su questo un movimento rivendicativo e di lotta nelle fabbriche, nelle scuole, nei territori, nel paese, potrebbe cambiare tutto e tornare ad essere vincenti!"