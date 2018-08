Rubriche : lettere alla gazzetta



"Dopo il crollo del Ponte Morandi... che fare?"

domenica, 19 agosto 2018, 09:50

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di riflessione di Umberto Franchi, ex sindacalista Cgil, dopo i tragici fatti avvenuti a Genova.



"Atlantia è una Holding, che gestisce in concessione, molte autostrade Italiane tra cui la A 10 dove è crollato il viadotto. la Holding , come sappiamo è controllata dalla famiglia Benetton con il 30,23 % delle azioni, assieme a altri grandi gruppi finanziari come: Cassa di Risparmio di Torino; colosso del credito USA, HSBC, Fondi Americani BlakRok:



Ne 2017 , lor signori si sono spartiti utili per 1,17 miliardi di Euro, con un più 4% rispetto all'anno precedente, mentre le spese di manutenzione sono di minuite del 5% rispetto all'anno precedente. Naturalmente la fetta più grossa è andata alla famiglia Benetton.



Ora, c'è stato un periodo , chiamato della ricostruzione, (anni 60/70) , i grandi manager privati e pubblici, avevano una dignità con stipendi che superavano tra i 20 ed i 30 volte quello di un operaio.. ed. avevamo imprenditori che reinvestivano la maggior parte degli utili nell'innovazione tecnologica e nella manutenzione...



Oggi i manager percepiscono stipendi tra gli 80 e 100 volte quello di un operaio... i grandi imprenditori reinvestono i loro utili soprattutto nelle attività finanziarie (il caso Marchionne FCA, era lampante), oppure cercano di risparmiare su tutti i costi del lavoro, Salari, diritti , compreso quello della manutenzione e della sicurezza .

Vi ricordate della tragedia con il crollo di una fabbrica tessile , la "Rama Plaza" in Bangladesh, avvenuta nel 2013 ?... vi morirono 1,129 persone ,( quasi tutte giovani donne) ed oltre 2.000 feriti...



29 imprese Multinazionale si servivano della manodopera a basso costo di quell'azienda tessile e tra loro c'era anche il grande imprenditore Benetton... quello che fa i manifesti antirazzisti con un bambino bianco e nero che si danno la mano, ma che se può sfrutta gli operai fino alle ossa... e sapete con quanti soldi sono stati risarciti i familiari delle vittime accertate tramite DNA ? 200 dollari... ecco quanto vale una vita di una persona per lor signori.



Quindi, è necessario prendere atto che, se mai lo fosse stata , la classe dei capitalisti in Italia (ma anche nel Mondo), non è più alla testa dello sviluppo della civiltà umana e del Paese... ma è ridotta ad una classe di maniaci che coltivano l'avidità del profitto , al solo fine del possedimento del denaro, della ricchezza, del lusso...



Ed anche ogni acquisizione o nuova scoperta della scienza e della tecnologia, viene usata , non per il bene degli esseri umani, ma per acquisire nelle loro tasche più soldi..

Quindi , perché stupirci e parlare di tragico imprevisto per il crollo del ponte Morandi ? Se la manutenzione viene ridotta per fare più profitti, se già un anno fa si erano accorti che qualche cosa nei tiranti non funzionava , ma aspettavano il prossimo ottobre per fare manutenzione necessaria, è chiaro che si mettono in conto anche incidenti di quella portata (o come avvenne nelle FF.SS a Viareggio il 29 giugno 2009) . Per loro il maggior profitto giustifica anche le tragedia con la morte di molte persone!



E' in questo contesto che le dichiarazioni dell'Amministratore Delegato Castellucci sono penose. Esso ha detto: Che dalle verifiche fatte il ponte Morandi non doveva crollare... che bisogna aspettare i tempi della magistratura per capire cosa è avvenuto... che la società autostrade è pronta a rifare il ponte in otto mesi, spendendo 500 milioni di euro (sic).

Allora , fatti i funerali delle 43 vittime, e senza aspettare le indagini previste con i tempi della Magistratura, occorre dire con chiarezza che il crollo è stato causato da due eventi. Questi:

1) La società Autostrade che fa capo a Antlantia aveva l'obbligo di curare tutta la manutenzione e non lo ha fatto al fine di fare più utili . Perché se lo faceva il ponte non crollava è chiaro? Non lo dico io, lo dice il Procuratore di Genova che conduce le indagini!



2) Esiste anche una grave responsabilità del ministero dei trasporti che doveva effettuare i controlli tecnici necessari . Sia dei governi precedenti, che di quello nato da 80 giorni.. Controlli che non sono fatti perché manca anche il personale necessario a causa di scelte politiche di bilancio sballate , con tagli continui tagli ai servizi e spese per attività pubbliche , che mettono in discussione l'esistenza o meno di uno Stato (sic)... Ciò non può essere più permesso!



Ora sicuramente , i ministri del governo giallo/verde, nel dopo incidente, si sono comportati da "dilettanti allo sbaraglio", ma dopo quello che è avvenuto, la decisione del governo di revocare l'incarico alla società concessionaria , è un atto dovuto e giusto... e a tutti coloro che sostengono il contrario perché c'è il rischio di pagare "20 miliardi" di penalità, credo che dovrebbero approfondire la giurisprudenza e forse capirebbero che a fronte di un concessionario che viene meno agli obblighi contrattuali di mantenere la funzionalità delle infrastrutture concesse, attraverso la manutenzione necessaria , siamo in presenza di una grave inadempienza che comporta la decadenza e che fa venire meno ogni obbligo di risarcimento all'impresa concessionaria , da parte dello stato.



I vertici della società autostrade, anziché cercare di difendersi , dovrebbero dimettersi e la Società che ha gestito fino ad oggi , dovrà essere obbligata , non solo a rifare il ponte ma anche a pagare tutti i danni...



Allora le cose da fare dopo il crollo del ponte Morandi, non possono che partire dalla consapevolezza che oggi, nella gestione privata delle attività pubbliche, il crimine si chiama proprio profitto... che viene ottenuto a danno della salute... dell'incolumità delle persone, con morti e feriti... con gravi disagi e disfunzioni per gli utenti... con grandi aggravi delle spese per bollette e tariffe... Ci sono poi attività come quella sanitaria dove il crimine del profitto, oltre a causare morti... riduce anche gli esseri umani a larve non in grado di difendersi...

Ed allora è lo stato che deve tornare a gestire il pubblico... e lo può fare meglio del privato, reinvestendo gli intensi utili delle autostrade, nella sicurezza, nel risanamento e nell'innovazione senza pratiche clientelari o corruttive, ma negli interessi dei cittadini...



In questo quadro, il governo dovrebbe passare dalla facile propaganda , ad un piano di ri-nazionalizzazione (ri-pubblicizzazione) di tutte le attività pubbliche principali ed andare avanti nel vero cambiamento... ma dubito fortemente che senza lo sviluppo di un movimento di lotta adeguato nelle aziende, nei territori ed a livello generale, sia il governo giallo/verde, che la destra che è all'opposizioni (compreso il PD) permetteranno che ciò avvenga... Per cui credo che senza una vera battaglia nel Paese, governo ed opposizione, (esclusa LeU e l'opposizione di sinistra extraparlamentare) finiranno, ancora, per adeguarsi alla volontà di lor signori".