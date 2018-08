Rubriche : lettere alla gazzetta



"E' previsto per Lucca un incremento degli interventi ortopedici programmati"

mercoledì, 1 agosto 2018, 18:26

di Maria Teresa De Lauretis

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il testo della lettera inviata in data odierna dalla direttrice generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Teresa De Lauretis, alla UIL di Lucca a seguito del recente intervento di tale sindacato sugli organi d'informazione per la questione del servizio ortopedico notturno all'ospedale San Luca.



In relazione al Vostro intervento sulla stampa in merito al servizio ortopedico notturno all'ospedale San Luca, sono rammaricata della Vostra percezione negativa sulla questione.

Vi precisiamo che in realtà era in corso una discussione interna per stabilire la proposta che avremmo poi avanzato alle organizzazioni sindacali.

Questa discussione interna è diventata pubblica e si è trasformata in oggetto di dibattito politico prima che fosse stata presa alcuna decisione in proposito (noi non siamo infatti mai intervenuti pubblicamente sull'argomento) e ciò proprio mentre l'Azienda stava elaborando la sua proposta, che adesso siamo pronti ad illustrarvi in un incontro sindacale ad hoc, che verrà convocato quanto prima dalla struttura competente.

Nell'occasione Vi precisiamo che l'obiettivo della riorganizzazione, in linea con il modello utilizzato in tutti gli ospedali omologhi, è quello di garantire un incremento dell'attività ortopedica all'ospedale "San Luca" di Lucca, con più personale per il servizio diurno, quando serve di più, per le urgenze e soprattutto per l'attività programmata, che potrà quindi essere aumentata, modulando la presenza notturna sulle effettive necessità: fine settimana, inizio serata etc.

E' previsto, quindi, per Lucca un incremento degli interventi ortopedici programmati.

Più in generale, l'Azienda ha avviato un percorso di riorganizzazione delle attività, rivedendo alcune procedure anche in base a criteri di uniformità tra le strutture ospedaliere e tra i modelli organizzativi adottati, con l'obiettivo di un potenziamento complessivo dei servizi garantiti alla cittadinanza. In questo ambito l'Ortopedia dell'ospedale "San Luca" di Lucca rappresenta un 'nodo' centrale della rete aziendale.