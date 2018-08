Rubriche



"Essere guasconi a volte è pericoloso, ma non basteranno una, due, dieci sospensioni a cambiare il carattere di Aldo Grandi"

mercoledì, 1 agosto 2018, 17:16

di maurizio guccione*

questo intervento dell'amico e collega Maurizio Guccione sulla sospensione comminata dall'ordine dei giornalisti del Lazio all'ex direttore delle Gazzette Aldo Grandi:

Il countdown visibile sulla prima de La Gazzetta di Lucca e indicante il "fine pena" di Aldo Grandi rispetto alla sua sospensione dall'Ordine dei giornalisti, mi rimanda una sensazione di tristezza. Perché quella comminata ad Aldo, non è una pena inflittagli per capriccio bensì perché ha infranto prima dell'agire deontologico, la regola del buonsenso. Ovvero quell'equilibrio che ogni persona, in ogni attività umana, deve essere in grado di saper gestire.

Aldo Grandi ha sbagliato e l'Ordine lo ha sanzionato: non si augura la morte (ma nemmeno la malattia!) a nessuno; non ci si esprime con violenza perché chi fa il giornalista ha il dovere di informare e, se ci riesce, perfino di educare la comunità dei lettori a farsi un'opinione dei fatti che racconta perché il peso delle parole – ce lo ricordava Don Milani – è troppo importante perché fa crescere, perché nutre il popolo verso la conoscenza e la consapevolezza del sapere.

Grandi ha sbagliato perché lui è la persona meno adatta a stare in un recinto ove vigono le regole: figuriamoci nel recinto dell'Ordine dei giornalisti. Essere guasconi a volte è pericoloso, ma non basteranno una, due, dieci sospensioni a cambiare il carattere di Aldo Grandi; e siccome lui si permette di non regolare mai i freni inibitori, sbatte. E sbatte sempre più forte perché non fa esercizio di ammenda.

Dismessi i panni del redattore di una tranquilla redazione, dove "l'anima in pena" la si percepiva a pelle, ma dove vi era sempre qualcuno a curarne gli impeti per riportare Grandi a quello che è in grado di fare – perché Aldo è un bravo giornalista - , pensava che possedere uno o più giornali online, fosse il modo di dire e fare ciò che si vuole: non funziona così e Grandi ne conosce solo uno, il suo. E sbatte.

Grandi piombato a Lucca da Roma, conosce bene i lucchesi, ne ha tratteggiato pregi e difetti, ne ha colto opportunità e disillusioni. Io l'ho conosciuto in quegli anni e le sue prime uscite, sempre a gamba tesa, in un certo senso facevano uscire l'informazione lucchese da quell'ambito sornione, quello che osa a metà, quello dove contano più certi equilibri che non la voglia di mettere le mani su vicende che – esattamente quegli equilibri – possono turbare.

In quegli anni Aldo Grandi mi sembrava un atipico giornalista vagamente a sinistra: mi dedicò un suo libro scrivendo "a Maurizio che legge Il Manifesto e fa bene". Io lo leggevo e con esso molti altri quotidiani borghesucci, ma riconoscevo anche tutti i limiti di quel giornale, pertanto non capii perché mi scriveva quella dedica così partigiana. Poi ho visto la mutazione di Aldo fino ai giorni nostri: io non leggo più il Manifesto ma Grandi non fa mistero di come la pensa.

Allora come oggi, la pensiamo in maniera diametralmente opposta. Tuttavia, se fossi incaricato di redigere un commento sull'ex presidente della Camera, userei toni civili, pacati, per dire che politicamente non mi convince e che trovo molto snob il suo modo di fare politica. E se verso l'attuale Ministro dell'Interno provo una ferma disapprovazione politica, userei le stesse parole, accentuando il mio inequivocabile dissenso. Con le stesse parole, con i toni propri del dibattito civile.

Oggi, Aldo caro, le pulsioni pubbliche – complici i social – stanno incattivendo la società, la stanno rendendo rabbiosa, finanche disumana. Se siamo a questo punto è per colpa non degli attuali governanti che hanno giocato una partita facile, ma di chi per troppi anni ha smarrito il senso di giustizia e i valori propri di una cultura che io valuto ancora molto importante. Di chi ha letto Gramsci ma poi lo ha volentieri dimenticato; di chi pensava che i lavoratori fossero un lontano ricordo, per poi scoprire – hops! – che già votavano la Lega nel 1996 e oggi assai di più.

Io sono arrabbiato, ma soprattutto deluso, che è finanche peggio. Sono certo che Grandi provi lo stesso senso di delusione, ma lo faccia pervenire a chi lo legge attraverso una traduzione letteraria esasperata. Così Aldo è andato a sbattere. Mi auguro che questo tempo che scorre, finisca per lui quanto prima e che ritrovi la voglia di scrivere pur senza fare sconti a nessuno, ma con una mira che abbassi il suo "alzo", facendo prevalere il valore delle parole, per un giornalismo che non sia spurio bensì, appunto, autentico e importante per il ruolo fondamentale che interpreta, nel solco prezioso della libertà e nella pluralità delle idee.

*giornalista pubblicista