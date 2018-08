Rubriche : il guercio



Fatti pescolosi per voi lucchesi curiosi

giovedì, 30 agosto 2018, 16:20

Il Guercio torna da voi! Cari gazzettiani come mi siete mancati! Dite la verità, mi aspettavate eh?. E io, per non deludervi, ho pronte per voi notizie che nessuno ha il coraggio di pubblicare. Eccole.

Chi è quell'esponente della massoneria recentemente nominato dal sindaco di Lucca in un importante consiglio di amministrazione? Io il nome lo so, ma mica ne sono sicuro. Vabbè, magari rimedio nella prossima puntata. Oh, ma la notizia è sicura al 100 per cento. Certo il vento di loggia fra le Mura soffia davvero sempre più forte. Talmente tanto, che spettinerebbe anche un calvo come me (ebbene sì, non ho più un capello maremma infoiata).

Sarà perchè si parla ormai spesso di poteri forti, che sul profilo Facebook di Lucca Cattiva è comparso il fumetto El Tambè? Ma come non lo ha avete visto, correte subito sul social più divertente che c'è. Ecco cosa dice lo slogan, che riporto pari pari: "Fantastiche avventure tra compassi e grembiulini. Come venerabile potrai regalare una piazza della città alla loggia tua amica, concedere spazi pubblici come ti pare, inaugurare targhe e monumenti a musei confratelli, gestire le Mura come fossero casa tua e garantirti copertura e appoggi. Dimentica le tue umili origini contadine, entra nel lato oscuro della forza". Ganzo eh, è proprio vero che ora come ora su internet si trovano post spassosissimi.

Ma veniamo all'attualità politica, mica posso sottrarmi. Ho un occhio solo, ma certe situazioni le vedo bene e quello che mi sfugge lo recupero in altro modo. O che mi dite dei fondi che il Governo gialloverde ha tagliato per i progetti dei quartieri social a San Vito e San Concordio? Siamo sicuri che sia proprio una sciagura e non, invece, una decisione positiva? Boh. Comunque a fare una figuretta per ora è stato soprattutto il senatore del Pd Andrea Marcucci. Appena il Parlamento ha approvato il taglio dei fondi ha gridato allo scandalo, poi dopo nemmeno 24 ore (dopo che il suo intervento è scomparso da tutti i siti) è stato smascherato dalle opposizioni e si è scoperto che ha votato anche lui a favore dello stop dei finanziamenti. Per giustificarsi ha cercato di arrampicarsi sugli specchi. Povero... mi sta perdendo i colpi anche lui. Che peccato io lai, era una granitica certezza, di quelli che non ne sbagliava una. Eh, come cambiano i tempi, per fortuna. Sto Pd è davvero a pezzi.

Io, però, non tifo per nessuno eh, anche gli altri partiti stanno messi male, almeno a livello locale. Nella Lega c'è una guerra intestina tra le varie anime, una contro l'altra. Tanti quelli che si vogliono tesserare, ma anche approdi di volti noti. Ad esempio Antonino Azzarà. Mentre un noto politico di destra che aveva fatto l'adesione, dopo soli 15 giorni è stato sbattuto fuori. Chi sarà? Ma il partito è in stracrescita ovunque, anche se a livello locale il parterre è quello che è.

Pure Menesin Menesino da Capannori ha una paura matta perchè l'anno prossimo, quando si voterà, l'abbinamento con le Europee rischia di far schizzare la Lega al 25-30 per cento, e addio riconferma. A proposito di Lega, che ci faceva il consigliere comunale Remo Santini a cena con Matteo Salvini in Versilia qualche sera fa? Ah saperlo... E a proposito di Santini e delle liste civiche. Cos'è tutto questo attivismo di quasi un comunicato al giorno? Che succede? Qualcuno sente aria di appuntamenti elettorali che solo teoricamente sono lontani, ma potrebbero avvicinarsi per un "terremoto" in arrivo?

Già, ma la giunta dei bradipi che fa? Sono rientrati tutti dalle ferie a Palazzo Orsetti o no? Non se ne è accorto nessuno. Che ci siano o non ci siano, l'effetto è lo stesso. A tenere banco è lo scontro tra l'assessore Marchini e il sindaco TambIELLA, dopo che è stato annunciato lo stop alla rivoluzione della viabilità di San Filippo.

All'apparenza sorrisi e pacche sulle spalle, in realtà fra i due la tensione di taglia con il coltello. Possono finire qui le mie rivelazioni? Macchè. Cosa c'è dietro l'addio di Luigi Ficacci alla guida della Soprintendenza di Lucca? Assumerà l'incarico di direttore dell'istituto centrale per la conservazione e il restauro a Roma: è davvero una promozione, o la gestione delle vicende legate al Summer Festival (spalti, lampioni eccetera) ha pesato qualcosa. Le malelingue lo sostengono, se sia vero non lo so. Però lo scoprirò... Infine, chi è quel personaggio in vista che, lasciato dalla moglie, si è consolato fra le braccia di un amico anziché di un'amica? Dicono che abiti nel centro storico. Qualcuno di voi sa chi è? Via giù scrivetemi in privato che sono curioso come un coniglio in calore. Perché come cantava Renato Zero... rintracciarmi non è un problema...