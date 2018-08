Rubriche : lettere alla gazzetta



Gli Orsetti di Alice, tante domande per Roxana

lunedì, 20 agosto 2018, 15:46

di eleonora ricappi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da una lettrice dopo la pubblicazione della nostra intervista a Roxana Voinescu (nella foto insieme a Eloisa Biagioni) a proposito degli Orsetti di Alice:

Gent. mo Aldo Grandi,

continuo a ringraziarla comunque per aver dato voce a questa faccenda molto poco chiara degli Orsetti di Alice.

Vorrei inviarle, in risposta all'articolo pubblicato sulla Gazzetta di Lucca nel quale la Sig.ra Roxana si difendeva dalle accuse, alcune domande che mi "tormentano" (e che sicuro si pongono tutte le altre persone che si trovano nella mia stessa situazione) e che non trovano risposta... non hanno trovato risposta prima avendole poste alla diretta interessata (o chi per lei gestisce tutte le loro pagine facebook) e non trovano comunque risposta nemmeno nell'articolo in cui la stessa cerca di difendersi dalle accuse.

Eccole qui di seguito:

- L'attività è stata aperta nel maggio 2017 ed è andata a gonfie vele e come mai allora nel dicembre 2017 è stata chiusa per passare ad un'associazione culturale che fa capo a tutt'altra persona rispetto a questa Roxana? Sono anch'io una libera professionista dal 2012 e man mano il mio lavoro è aumentato negli anni... mi ritrovo ad oggi, nel 2018 a dover pensare di ampliare la società... non a doverla chiedere se gli affari vanno a gonfie vele.

- Come mai ancora tutt'oggi si vedono pubblicate sulle pagine messaggi relativi al "giveaway" o a un certo tipo di prodotto (orsetto o cagnolino che sia) con la scritta "disponibile in negozio venite a visitarci" quindi dando spazio a prodotti non ordinati da nessuno, ma che servono alla vostra pubblicità anziché prima preoccuparvi di produrre e consegnare i prodotti ordinati da più di un anno? O meglio come mai perdete tempo nel produrre articoli per pubblicità anziché darvi da fare per produrre quelli che vi sono stati ordinati?

- Se è già da Natale 2017 che avete riscontrato grosse difficoltà nel gestire tutti gli ordini e le consegne, e sempre sapendo di avere arretrati da quasi un anno ormai, come mai a chi vi scrive ora rispondete che le consegne sono garantite per 45/60 giorni dall'ordine? E non dite invece ai nuovi clienti che non è così? E di questo ne sono certa perché ho i messaggi che avete inviato a una persona a me vicina che vi ha contattati

- Non è molto chiaro il discorso dell'autofinanziamento: ma se avete sempre richiesto a tutti i soldi in anticipo, prima di realizzare l'ordine, come può essere che vi siete autofinanziati? il prezzo che faceva pagare indubbiamente era comprensivo, oltre al costo dei materiali e di tutti gli oneri annessi (luce, affitto ecc) anche del vostro guadagno (almeno mi auguro) quindi di che tipo di autofinanziamento stiamo parlando? Si parla di autofinanziamento quando un artigiano acquista anticipando i soldi a spese proprie e se gli va bene il cliente paga alla consegna, se gli va male che il cliente non paga rimane con l'ordine in carico a magazzino... ma io cliente avendo tutti pagato l'importo per interno e in anticipo non capisco proprio dove sia l'autofinanziamento

- Non avete potuto rispondere a tutte le persone dei vari ritardi però avete un agenda in cui avete segnato ordine per ordine ogni dettaglio giusto? Allora se il mio ordine me lo avevate promesso in consegna per fine maggio, passati i primi giorni di giugno vi sarete accorti che non riuscivate a rispettare la consegna e che magari io aspettavo questo prodotto (per fare un regalo per un'occasione importante o qualsivoglia altra cosa), come mai non vi siete preoccupati di inviarmi un messaggio di avviso? La pagina non è così scontato che tutti la leggano o che il post che avete pubblicato sia visibile perché se uno non è costantemente online non lo vede. Come mai al 4 di luglio io ho dovuto, dato il vostro silenzio, sollecitarvi lo status del mio ordine?

- Sempre sul discorso della scheda riportante tutti i dati: io in fase di ordine vi ho girato una foto del mio cane dove, lo ammetto, non era ben visibile in quanto sdraiato. Il prodotto che avevo ordinato invece doveva riportare un cagnolino seduto: come mai da parte vostra non mi sono stati chiesti maggiori dettagli e/o una o più foto nelle quali il mio cane era seduto e ben visibile? E invece vi è andata bene una foto poco chiara di com'era? Questo perché avete detto che avete tutti i dettagli segnati no? Come non mi è stato chiesto nemmeno il mio indirizzo al quale spedire ecc ecc ecc...

- I clienti che avete rimborsato: è possibile sapere in quale data vi hanno chiesto il rimborso e in quale data voi lo avete dato? Questo perchè avendo chiesto io il rimborso nel mese di luglio chissà... magari ho ancora speranza di riceverlo??

- Ho pagato in febbraio 2018 su una postepay di un certo Michele Scioscia: dato che l'associazione culturale aperta aveva come referente il sig. Donati, chi sarebbe allora questa terza persona al quale io ho pagato l'importo anticipato del mio ordine?