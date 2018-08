Rubriche : lettere alla gazzetta



In vacanza da Roma, pagano solo due euro per una consumazione al tavolo del bar: "Siamo sbalorditi"

domenica, 12 agosto 2018, 21:02

di ubaldo de francesco

Sono piovuti a Lucca direttamente da Roma per una breve vacanza e non potevano immaginare di doversi meravigliare per il costo, decisamente umano, di una consumazione ad un tavolino del bar in piazza San Michele, all'esterno del locale.

"Non è la prima volta che veniamo a Lucca - spiega Ubaldo De Francesco, 57 anni, bancario - ma è la prima volta che restiamo così basiti. Sappiamo che a Roma la vita è piuttosto cara, ma che una consumazione al bar, fuori e al tavolino comodamente seduti, in piazza San Michele, costasse solo due euro, questo proprio non ce lo aspettavamo".

"Ci siamo messi a sedere e abbiamo ordinato due spume all'arancia - racconta la compagna Lydia Lama - Ci hanno portato anche delle patatine e delle noccioline. Quando mi sono alzata e sono andata alla cassa per pagare, mi sono sentita rispondere "Due euro". Ho risposto dicendo che eravamo fuori e a sedere, ma il prezzo non è cambiato. Che dire? A Roma è impensabile in pieno centro una cosa del genere".

Per la cronaca il bar è il Caffè del Mercato, in piazza San Michele 17.