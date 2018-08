Rubriche : lettere alla gazzetta



"Io minacciata da uno zingaro che vive accanto all'acquedotto del Nottolini"

giovedì, 2 agosto 2018, 23:49

di paola pavanelli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da una signora che abita a due passi dall'Acquedotto del Nottolini e che ha avuto la sgradevole esperienza di imbattersi in uno zingaro che vive su un pezzo di terreno:

Non tutti sanno che oltre alle Tagliate e alla Scogliera, esiste un altro insediamento Rom, in area con Vincolo Ambientale, proprio sotto l'acquedotto del Nottolini. Io vi abito a pochi metri e di solito non danno problemi, a parte il sudicio in cui vivono.

Oggi tornando a casa ho accelerato gli ultimi 100 metri per inseguire un furgone dell'UPS che mi doveva consegnare una carta di credito, e sono stata assalita da urla e fischi di questi Rom, in particolare uno mi ha raggiunto urlandomi addosso con fare minaccioso, dicendo che devo andare piano perché ci sono i suoi figli a giocare per strada. Primo non c'era nessuno per strada, secondo non mi venga a dire cosa devo fare uno che vive da zingaro!

E poi mi ha detto che mi sfonda i vetri dell'auto e che se lo denuncio non gliene frega niente perché tanto non gli fanno nulla... A quando le ruspe di Rossi??? Se io metto una canadese sotto gli archi del Nottolini il Sindaco emette subito un'ordinanza di sgombero!!! Vergogna, la legge NON è uguale per tutti.