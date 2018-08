Rubriche : stefano michelini



Le origini della bugia

lunedì, 6 agosto 2018, 00:28

di ecologia della mente

Nel nostro sistema sociale, viviamo continuamente nella bugia personale e collettiva. È un’evidenza inconfutabile: sono sotto gli occhi di tutti le bugie professionali dei politici, quelle commerciali delle pubblicità o dei venditori, le bugie relazionali dei poligami, le bugie seriali dette a prescindere da un vantaggio immediato.

Pensiamo a chi afferma con estrema naturalezza di occupare una mansione più alta nel lavoro, rispetto a quella che realmente svolge; pensiamo a chi millanta la capacità di influenzare e determinare eventi nel lavoro e nella vita; si potrebbe continuare con una lunga lista di Pinocchi, gatti e volpi. Per questa diffusione del fenomeno, uno studioso della mente è autorizzato a concepire il mentire come un modus operandi fisiologico del nostro cervello. Da questo primo assunto, ne segue un altro, confermato dalla semplice osservazione dei bambini: si nasce bugiardi e solo con il tempo perfezioniamo il nostro mentire. Giorno dopo giorno, diventiamo un laboratorio di falsità sempre aperto, 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

Le bugie non vanno mai in ferie e non hanno festività. La vittima principale del bugiardo è paradossalmente se stesso; più si infittisce la trama di una realtà distorta a proprio uso e consumo, più creiamo un alias che vive al posto nostro, per la maggior parte della vita. Ci troviamo quindi, con un solo cervello, a convivere con un altro sé. Questa condizione genera quasi sempre confusione e malessere psicologico.

Allora perché mentiamo? Perché, anche se sano, il cervello produce una condizione di disagio a se stesso? Un’infinita serie di perché nasce anche dalle conseguenze delle nostre bugie, in direzione “ostinata e contraria” ad un’ecologia mentale da sempre garante di serenità e semplicità del vivere. Per risolvere il paradosso, dobbiamo partire da un’osservazione elementare: i bambini iniziano a mentire molto presto, per sentirsi protetti da eventuali reazioni dei genitori, degli insegnanti e del gruppo dei pari. Questo significa che il cervello dei bambini ha il format della bugia già pronto.

Un bambino non apprende l’arte di falsificare la realtà dai genitori, è troppo presto. Soltanto in seguito, ogni contatto sociale contribuirà ad arricchire il repertorio di falsità, specializzandosi per settore: relazioni amorose, genitoriali, amicali, lavoro e politica. Ma il brodo primordiale, l’alchimia chimica della bugia, non la prendiamo con la prima poppata di latte materno, ma dal DNA e da quei geni bugiardi preposti allo sviluppo delle facoltà cognitive.

Gli studi scientifici evidenziano che, se il cervello embrionale nasce con la capacità di eliminare inconsciamente la verità dalla memoria, ai fini di un vantaggio, significa che la bugia è un’abilità esistenziale come l’amore, le promesse e la felicità. Mentire, però, è ritenuto eticamente disdicevole. Ma, se la sopravvivenza è un concetto biologico inappellabile, ossia Nascita-Vita-Morte, l’etica, di conseguenza, è solo un costrutto umano a posteriori, equivalente ad un rotolo di carta igienica della nostra era.

Detto questo, riflettiamo ancora su tre aspetti della manipolazione del reale: 1. Se nasciamo con la chimica della bugia un perché ci sarà. 2. La bugia può avere diverse caratteristiche e direzioni, che nascono da incroci tra istanze psicologiche diverse, come l’umore e il senso di colpa. 3. Per il cervello, dire una bugia per farla franca è un fabbisogno fisiologico, necessario per procedere ad altri livelli di sviluppo, per perseguire un’etica propria e non quella propinata dalla massa come uomo “saggio, logico e sapiente”.

Nelle prossime rubriche dedicate alla bugia, continueremo a sollevare questioni in merito e ad affrontare concetti correlati al mentire, quali la comprensione, l’inganno, il perdono, il compromesso sociale, la bugia patologica fine a se stessa.