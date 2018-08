Rubriche



Pneumatici: cosa si rischia nel non essere in regola

lunedì, 13 agosto 2018, 10:00

Una delle principali cause di incidente in auto è data dalla scarsa manutenzione dei pneumatici. Le “gomme”, infatti, sono un elemento fondamentale per il corretto funzionamento dell’auto e anche per la sua sicurezza. Per questo motivo è bene conoscere la disciplina delle gomme e sapere quali sono i doveri a riguardo.

Stando agli ultimi dati diffusi, sono ancora tantissimi gli automobilisti che tendono a sottovalutare l’importanza delle gomme e dei relativi controlli che andrebbero effettuati su base periodica. Molti pensano che un pneumatico valga l’altro dimenticandosi, invece, che ci sono delle sostanziali differenze, ad esempio, fra le gomme invernali e quelle estive.

Per ovviare a questo problema ci si può rivolgere ad un gommista di fiducia che avrà cura di darci tutte le spiegazioni del caso e ci informerà sullo stato di salute dei nostri pneumatici. Va detto, però che non sempre è facile districarsi tra i tanti centri specializzati che popolano le nostre città. Un aiuto, in questo senso, ci viene offerto da internet.

Ad esempio, è possibile cercare un gommista su Arval For Me. Basterà inserire il tipo di intervento di cui necessita l’auto e la propria località per ottenere un preventivo in maniera semplice, veloce e, cosa ancor più importante, senza dover perdere tempo in inutili e noiosi giri.

Ma una volta individuato il gommista di propria fiducia quali sono i controlli da effettuare? E quali sono le domande che andrebbero poste per essere sicuri di prendersi cura delle gomme della propria auto? Qui di seguito ne abbiamo selezionato alcuni che potranno farvi dormire sonni tranquilli e utilizzare il veicolo in totale sicurezza.

Le gomme possono scadere?

Le gomme non possono scadere, nel senso che a livello normativo non esiste una scadenza per gli pneumatici. Nonostante ciò, esiste una disciplina sottoscritta dai produttori che riguarda le regole di conservazione delle gomme, che quindi devono essere conservate tenendo conto dell’umidità, della temperatura, del contatto con altri solventi.

Quando devo cambiare le gomme?

La legge prevede che la profondità del battistrada non deve essere mai inferiore a 1,6 mm per le vetture, a 1 mm per i motocicli, a 0,5 mm per i ciclomotori. Non solo, il battistrada deve essere in buono stato di salute, il che significa che non deve presentare rigonfiamenti, screpolature, danni, buchi. Il problema può essere sempre risolto sottoponendo la vettura ai controlli periodici che permettono di mantenere sempre sotto controllo sia il livello del battistrada, sia il controllo della pressione di gonfiaggio. Alla stregua bisogna tenere sotto controllo anche la ruota di scorta. Uno pneumatico sgonfio può compromettere la stabilità del veicolo.

Una gomma senza pressione rende l’auto meno sicura e peggiora la stabilità della vettura in curva. Tagli e lacerazioni delle gomme possono essere davvero pericolosi. Le gomme quindi vanno sempre tenute sotto controllo e cambiate in caso di foratura, in caso di usura del battistrada sotto i limiti previsti dalla legge, se la gomma mostra segni di invecchiamento a causa dell’errata manutenzione, se è danneggiata perché forata o deformata, e in caso di usura eccessiva ed anomala.

Quando sostituire le gomme estive?

In diverse località d’Italia la sostituzione delle gomme fra invernali ed estive è obbligatoria. Le gomme estive sono molto diverse da quelle invernali perché si tratta di pneumatici ideati per viaggiare in condizioni temporali diverse, e meno sensibili al calore.

La normativa richiede che quindi venga effettuato il cambio in genere da metà novembre a metà aprile con le gomme invernali, pena severe multe. Di anno in anno vengono indicate le date di tolleranza per il cambio, meglio prenotare in anticipo l’appuntamento dal gommista per non farsi cogliere impreparati dalla necessità di cambiare le gomme della vettura.