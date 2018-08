Rubriche : lettere alla gazzetta



"Quale comunità?"

giovedì, 30 agosto 2018, 10:18

di vincenzo lombardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Vincenzo Lombardi in merito alla comunità lucchese di oggi alla luce anche dei recenti fatti di cronaca.



"Da un po’ di tempo la Lucca tranquilla dove ancora una ragazza da sola può uscire la sera con una certa tranquillità, dove le famiglie non conoscono le problematiche che affliggono i genitori nelle altre città, dove ci sono scuole di eccellenza in cui non si conoscono casi di bullismo, ma al massimo si registrano episodi goliardici, dove la chiesa sa unire attraverso pastorali coinvolgenti e soprattutto allineate ai tempi attuali giovani e meno giovani, sembra un lontano ricordo.



La Lucca di oggi non è così. Nelle nostre scuole ci sono episodi delinquenziali, che essendo ripetuti nel tempo non sono più episodi ma pratiche costanti, alcuni dei quali hanno provocato istanze parlamentari e sono stati riportati dai media nazionali. Le ragazze da sole è molto meglio che non escano perché anche a Lucca si violenta e ci sono casi di femminicidio, i cittadini di alcune zone della città (ad esempio via S. Paolino) sono esasperati per i ripetuti casi di atti vandalici che vanno dalle bottiglie rotte, al vomito, agli escrementi che non risparmiano nemmeno i gradini della Chiesa che diviene luogo di bivacco notturno fino alle 5 di mattina, alle 11 multe fatte ad altrettante persone che stavano orinando nel centro storico, alle aggressioni ripetute agli operatori di sistema ambiente colpevoli di contestare palesi irregolarità nel conferimento dei rifiuti.



Come se tutto ciò non bastasse, la ciliegina è rappresentata dalle foto in chat di una minorenne (14 anni) che la ritraevano in atteggiamenti sessuali espliciti. Si apprende altresì dalla cronaca cittadina che i nove minori responsabili di questa azione, compreso il fidanzato della ragazza (16 anni) verranno coinvolti, in attesa di provvedimenti giudiziari, dai servizi sociali assieme ai loro genitori nella comprensione delle ragioni e degli effetti dei propri comportamenti. Ma veramente dobbiamo allinearci alla corrente di pensiero che in pratica sostiene: oggi è così, è il prezzo da pagare per vivere nel mondo di oggi, non si può essere giurassici dove i principi erano tutto, bisogna essere tolleranti e permissivi, in fin dei conti sono ragazzate, gesti goliardici anche noi ai nostri tempi abbiamo combinato le nostre.



Io mi chiedo dietro quale forma di ipocrisia si manifesta questo pensiero che in nome del Dio Denaro e dell’apparire è disposto a sacrificare tutto, ma proprio tutto, a cominciare dalle proprie responsabilità educative. La comunità attualmente è intesa come chiusura e non come socialità, il senso di appartenenza deperisce e spesso si è insieme per andare contro, piuttosto che per andare verso. Oggi abbiamo degli adulti fragili, desiderosi di tutto, con bisogni eccessivi, inutili, avidi di continue novità. Gli è stata attribuita una tensione verso ciò che è istantaneo ed effimero, legato all’impulso momentaneo. Ciò produce una immaturità di base che li rende schiavi di tutte le mode, incapaci di distinguere. L’adulto non è più autore delle proprie scelte e della propria vita, viene condotto strategicamente dagli stimoli della comunicazione pubblicitaria e perde l’autorevolezza necessaria per essere guida per gli altri. Il modello umano proposto dalla pubblicità porta ad occuparsi di cose e non di persone, a non proporre limiti o confini a sé e agli altri. Manca un focus interno di riferimento in cui vi sia la possibilità di ragionare con se stessi con un po’ più di calma per fare ordine nella propria vita e nelle proprie scelte.



All’infantilizzazione degli adulti corrisponde la progressiva adultizzazione dei minori, identificando nei ragazzi e nelle ragazze non solo futuri consumatori, ma agenti per piegare all’acquisto i genitori che la pubblicità non è riuscita ad infantilizzare. Nella società dei consumi l’unico modo di dimostrare affetto non è il rapporto umano, quanto l’acquisto e il trasporto della merce. Il rifiuto viene interpretato come mancanza di attenzione e la risposta del minore è spesso quella della protesta. Conseguentemente a ciò si camuffano i ragazzi e le ragazze con abbigliamenti costosi, l’elettronica le fa da padrona e la digitalizzazione cambia la relazione in quanto, competenti tecnologicamente i ragazzi e le ragazze guardano con sufficienza gli adulti che si rivolgono a loro per usare computer, navigare in internet, scaricare informazioni.



Sono necessari allora luoghi di riflessione in cui fare ordine nelle relazioni con sé e con gli/le altri/e, ripensare alle proprie azioni, costruire strutture di critica e di comportamento tenendo presente che la cultura genitoriale, fondata sulla relazione a lungo termine si deve contrapporre all’educazione della tecnologia. I figli e le figlie, come gli adulti, hanno bisogno di riscoprire una comunicazione chiara, il valore di indicazioni e limiti ben definiti, di avere aperto il dialogo creando le circostanze favorevoli e non parlare tanto per dire, essere disponibili all’ascolto, ma soprattutto essere disponibili a cercare insieme soluzioni ai disagi manifestati ricorrendo in caso di bisogno, all’aiuto di persone esterne qualificate".