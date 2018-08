Rubriche : lettere alla gazzetta



"Raspini chi sono le 11 persone colte a fare pipì nel centro storico?"

giovedì, 23 agosto 2018, 21:40

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione in merito al giudizio positivo formulato dall'assessore Francesco Raspini sul decoro urbano

Lucca è sempre più bella! È fantastico! Assessore Raspini sia cortese vorrei maggiori dettagli riguardo alle 11 persone colte in flagranza a urinare nelle ultime due settimane nel centro storico.

1 L'età e il sesso di questi soggetti.

2 Queste persone sono state pizzicate a che ora, quale giorno, quale mese.

3 Sono stati colti in flagranza in quale via, piazza, luogo. Sa com'è, tanti cittadini sono distratti non vedono tutti questi entusiasmanti risultati.

Una residente in centro storico