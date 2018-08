Rubriche : lettere alla gazzetta



"Salvare il verde in città"

martedì, 14 agosto 2018, 09:13

di antonio corsi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Antonio Corsi in cui si invita a salvare il verde in città e si fa un'analisi delle criticità sulle mura e in Piazza Napoleone.



1 – LE MURA. Aumentano i “vuoti” lasciati lungo molte ‘cortine’ dall’abbattimento di numerosi alberi; ma sono pochissime le sostituzioni realizzate mettendo a dimora giovani piante, talora della medesima specie di quelle abbattute, talaltra di specie diverse.



Sono tuttavia in numero crescente gli intervalli privi di qualsiasi alberatura, e ne deriva una penosa sensazione di trascuratezza, che sicuramente non fa onore alla città.

Si attende forse l’arrivo di una situazione climatica più propizia per la messa a dimora dei giovani alberi ? Ma sono mesi e mesi che i “vuoti” permangono; e non si può non domandarci il motivo di una simile inazione da parte dell’ Opera delle Mura, in certi casi attenta e sollecita nel ripristino dell’alberatura “muraria” (si osservi solo, per esempio, la costanza con cui si cerca di rimediare al frequente ripetersi d’una precoce morte di parecchi giovani platani della cortina compresa tra il “Caffè della Mura e il baluardo ove un monumento ricorda il grande – ma poco celebrato , chissà perché? – Alfredo Catalani).



2 – LA “PIAZZA GRANDE”. Il fungo assassino ha ormai iniziato ad ‘attaccare’ anche i platani di Piazza Napoleone: due di essi sono stati già eliminati, ma stanno morendo quelli che sono accanto ai “defunti”: è arcinota la rapidità del contagio – che avviene, se non sono male informato, attraverso le radici (basti pensare a quanto è accaduto . e va accadendo, lungo la via del Brennero nel tratto fra la Città e Ponte a Moriano e, nel Pisano, sulla via che collega San Giuliano a Pisa e, ancor peggio, nel viale D’Annunzio fra Pisa e la sua Marina).

Al riguardo non è possibile non domandarci – e domandare all ’Amministrazione comunale -: esiste, o quantomeno è in elaborazione, un progetto che preveda (in tempo utile ad evitare che si compia il tristissimo spettacolo della “Piazza Grande” totalmente ‘disalberata’) quando, come, con quale specie di alberi, rimpiazzare i “vuoti” che l’inevitabile contagio della malattia provocherà, man mano, nella finora splendida corona alberata della piazza?



3 – GLI IPPOCASTANI COL “BRUGIO”. E’ sotto gli occhi d chiunque percorra la “scesa grande” e la cerchia muraria nei tratti alberati con ippocastani, lo spettacolo di molte di queste piante con il fogliame accartocciato, di colore precocemente marrone, quasi che già sia secco (in Valdiserchio e in Garfagnana si usa definire questo fenomeno come “il brugio”: le foglie di quegli alberi sembrano, in effetti, bruciate). Pare non trattarsi di una patologia, ma indubbiamente non è assolutamente un “bel vedere”.



I tecnici dell’Opera delle Mura dispongono di un rimedio al riguardo? Possono, eventualmente, procurarselo? Se sì, perché mai non provvedono sollecitamente al tentativo di eliminare questa ‘bruttura’?