Rubriche



Vacanze a settembre: idee di viaggio in coppia

lunedì, 27 agosto 2018, 21:22

Se cercate un luogo romantico in Italia, e non eccessivamente caro, per passare un weekend o più giorni con la vostra dolce metà nel mese di settembre, avrete solo l’imbarazzo della scelta. Grazie al fatto che l’alta stagione sarà già terminata e che la maggioranza delle persone se ne sarà già tornata a casa, i prezzi saranno decisamente più bassi, permettendoci anche di scoprire piccoli gioielli locali normalmente fuori dal nostro budget. Ecco quindi alcuni suggerimenti, per stupire e rinnovare il vostro amore!



Le cinque terre

Il parco nazionale delle cinque terre è uno dei più noti al mondo, anche grazie ai suoi panorami mozzafiato e al suo fascino senza tempo. Piccole case liguri affacciate sul mare, ristoranti con vista, hotel e bed & breakfast familiari rendono questo luogo uno dei più romantici del Belpaese.

Le cinque terre fanno riferimento ad altrettante cittadine: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Offrono non solo la possibilità di andare al mare, ma anche quella di fare lunghe escursioni in montagna, anche guidate, adattandosi quindi ai gusti di tutti.





Ponza

Piccolo gioiello laziale, è un’isola da esplorare in barca, posizionata vicino al Golfo di Gaeta. È perfetta se ancora non vi siete stancati del clima estivo, con feste e giornate in spiaggia. Qui, infatti, ci sono alcuni dei locali notturni più noti del nostro paese, e anche alcuni dei bar più "fotogenici". Ci si muove più facilmente in barca, visto che molte cale sono prive di accessi via terra, ma ne varrà la pena: acqua cristallina, pesci e grotte nascoste di origine romana vi faranno innamorare. Colonizzata da Greci e Romani, conserva ancora molte strutture antiche, come le ville imperiali, le piscine e il porto.





Lago di Garda

Ormai privo delle orde di turisti che lo prendono d’assalto, settembre è il mese che più rende giustizia a questo capolavoro della natura. Lago, montagna e centri termali non sono le uniche offerte di questa zona che vanta anche di moltissime località storiche, come Salò e il Vittoriale di D’Annunzio a Gardone Riviera, dove si svolgono anche numerosi festival e mercatini d’antiquariato. Sul lato orientale ci sono invece piccole perle come Bardolino e Lazise. Se siete soli, non disperate: l’amore che sorge in vacanza non è detto che debba finire al ritorno a casa. Un luogo così romantico sicuramente può essere il punto di partenza di una lunga relazione, e se siete timidi potete ricorrere all'aiuto di servizi come Badoo o molti altri, utili non solo per trovare l'amore, ma anche solo per conoscere locali e farvi consigliare i migliori posti da visitare o i migliori ristoranti della zona.





San Vito lo Capo

Una delle migliori località turistiche siciliane, si trova in provincia di Trapani, e vanta spiagge stupende di sabbia bianca, premiate con Bandiera Blu e Verde, oltre che monumenti storici e il classico stile mediterraneo. Per esempio, il cuore della cittadina è sicuramente la piazza centrale, dove sorge il Santuario-Fortezza, costruito attorno ad una cappella dedicata a San Vito, come difesa cittadina contro i pirati. Inoltre, possiede un faro di origine borbonica alto ben 43 metri, situato in uno dei punti più romantici della zona. Si trova a metà strada fra l’aeroporto di Trapani e quello di Palermo, rendendolo molto accessibile.



Il nostro paese offre davvero tantissimo: località di mare che ricordano i Caraibi, montagne da fare invidia e tantissime riserve naturali, per farci innamorare dell’Italia.