Via della Polveriera a rischio... esplosione

giovedì, 23 agosto 2018, 22:03

di antonio corsi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione-considerazione sulla presenza, a Lucca, di due strade aventi lo stesso nome con tutti i problemi del caso:

Che io sappia, non esiste né in alcun Comune italiano né in alcuna equivalente circoscrizione amministrativa di Stati esteri la particolarità che costituisce, a mio avviso, un autentico primato del Comune di Lucca: un primato che meriterebbe l’inclusione nel cosiddetto Guiness dei primati.

Si tratta di questo: nell’àmbito del territorio comunale lucchese esistono due strade aventi l’ identico nome di via della Polveriera. Una di esse si trova nel centro storico (vale a dire in “Lucca drento”) e scorre, parallelamente, fra Corso Garibaldi e Via Carrara; l’altra è invece quella che unisce, , nel contado, la frazione di Montuolo con la località Ponte San Pietro.

Qualcuno potrà certamente dire: beh, e dove mai è il problema? Una risposta possono darla alcuni degli abitanti in quelle due vie della Polveriera; che non di rado si vedono recapitare lettere o cartoline o biglietti di augurio o stampe i cui destinatari abitano invece nell’altra strada dall’identico nome – e debbono quindi rivolgersi all’ ufficio postale per consegnare la missiva, non a loro diretta, e farla quindi giungere, nell’altra via della Polveriera al reale destinatario, o lasciare, viceversa, che costui (o costei) non riceva mai la posta a lui/lei indirizzata.

Chi scrive ha segnalato la questione a ben tre Sindaci nel tempo succedutisi alla guida dell’ Amministrazione comunale, suggerendo la possibilità di intervenire – come è stato fatto per le diverse vie della Chiesa presenti nel territorio: vale a dire numerando le vie aventi lo stesso nome (chiunque può in effetti controllare che si trovano, ad esempio, via della Chiesa VII, via della Chiesa XV, ecc. ecc. ; ma nessuno dei tre Sindaci inerpellati ha mai provveduto a fornire una qualche risposta.

Mi rendo conto, ovviamente, dell’aggravio di lavoro che graverebbe sugli operatori dell’ Ufficio Anagrafe, i quali dovrebbero provvedere alla modifica, quantomeno, delle carte di identità dei residenti nella via che, poniamo, fosse divenuta la via della Polveriera I; ma indubbiamente il provvedimento risolverebbe definitivamente i problemi, uno dei quali accennavo poco sopra, che l’identità dell’intitolazione delle due vie pone, non soltanto ad un corretto, efficiente servizio postale.

Auspico dunque che la pubblicazione sulla Gazzetta di Lucca conferisca maggior “peso” ed efficacia alla segnalazione che, inviata più volte in forma personale, in qualche misura “privata”, non ottenne risposte né, tantomeno, risultati.