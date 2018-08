Rubriche : lettere alla gazzetta



"Vincolo di pericolosità idraulica, interpretazione errata della normativa"

giovedì, 23 agosto 2018, 10:18

di lettera firmata

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, questa lettera firmata di un nostro lettore in merito al vincolo di pericolosità idraulica sperando che il comune di Lucca possa rispondere adeguatamente al problema sollevato. Ringraziamo in anticipo il comune per la risposta che saremo pronti a pubblicare.

Caro direttore

Mi è capitato di confrontarmi con geologi che riferiscono che l’ambito B (vincolo di pericolosità idraulica) non si deve applicare per gli interventi diretti dei cittadini come riferito dalla DCR 230/94 della Regione Toscana e come nel regolamento urbanistico del comune di Lucca, tuttavia sembrerebbe che in passato l’ufficio edilizia privata del comune di Lucca non abbia considerato questa analisi, negando ai professionisti e ai cittadini interventi che ricadevano su tale vincolo. In questo caso sembrerebbe che l’ufficio non tenesse conto dei regolamenti un po' più “sovrani” sempre confrontandosi con esperti e geologi. L’ambito “B” era un vincolo idrogeologico con lo scopo di salvaguardia di parte del territorio per i soli piani attuativi futuri che prevedevano la realizzazione di scuole, edifici pubblici etc.



Ma c’è di più, proprio per questo scopo sono state investite somme ingenti da parte di consorzi di bonifica per mettere in sicurezza tali zone per eliminare di fatto tale vincolo, come è accaduto per la Variante dell’Ozzeri, anche quest’ultima fatta proprio per bonificare parte del territorio per permettere interventi di futuri piani attuativi. In effetti sarebbe inimmaginabile pensare di fare una variante per consolidare un capannello di caccia, una cucina o un pollaio... Nonostante queste modifiche allo strumento urbanistico, parrebbe che i tecnici comunali non abbiano tenuto in debito conto quanto era stato evidenziato dai professionisti che operano sul territorio ma soprattutto dalle cartografie degli ambiti che nel frattempo erano state aggiornate e modificate. Ma cosa ha comportato nel tempo una interpretazione errata della normativa e della cartografia territoriale?



Proviamo ad analizzare il problema dal punto di vista del cittadino, che si è sentito negare un permesso a costruire piuttosto che un progetto di consolidamento di un condono precedentemente presentato per anni interi, ritardando quindi i tempi di realizzazione piuttosto che negando il diritto sacrosanto a costruire. Per tutta risposta spesso, sempre il povero cittadino, si è sentito dire: “faccia ricorso al TAR”, come se il TAR fosse la panacea di tutti i mali, la soluzione rapida del problema. Come tutti sappiamo il TAR è un tribunale amministrativo regionale che ha dei tempi tecnici necessari di analisi e di risposta, quindi il problema tempo rimaneva e rimane.



Ma vediamo ora la questione anche da un punto di vista amministrativo ovvero dalla parte del comune di Lucca. Un danno erariale derivato dal mancato incasso di oneri di urbanizzazione e vertenze legate sempre a una errata interpretazione di normative semplici, elementari. L’ambito B, questo elemento sconosciuto per tanti addetti ai lavori della pubblica amministrazione, diviene elemento di rottura dei rapporti tra pubblico e privato. Sembrerebbe che nonostante la volontà da parte dei cittadini e dei tecnici di trovare una soluzione al problema inesistente sollevato da alcuni funzionari della pubblica amministrazione di Lucca, pur di non riconoscere un errore interpretativo, si faccia di tutto per sostenere una posizione per partito preso. Nonostante la buona volontà ad oggi non si è ancora stabilito con la parte tecnica della pubblica amministrazione il giusto dialogo costruttivo.



Sarebbe opportuno che si cominciasse ad avere una certa coerenza anche negli atti comunali , invece in questi anni, anche per altre problematiche, si sono susseguite “determine dirigenziali”, con dirigenti che si sono succeduti nel tempo e pareri sempre in contraddizione come se la città di Lucca cambiasse di anno in anno a seconda di chi dirige in quel momento. Tutti si augurano, tecnici e cittadini, che alla luce di quanto emerge da fatti e non da parole inutili, le cose cambino e si ristabilisca il giusto confronto con la parte di amministrazione pubblica che ha a che fare proprio con il pubblico, visto non come nemico ma come amico. Riconoscere un errore di interpretazione da parte dell’addetto ai lavori è segno di umana intelligenza, tutti si può sbagliare. Vale sempre il detto “errare è umano, perseverare è diabolico”. Meditate gente, meditate!