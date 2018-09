Rubriche



Aggressioni, PalP contro questore e sindaco: "Nessuno ha il coraggio di chiamare in causa il neofascismo"

mercoledì, 19 settembre 2018, 17:20

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un commento da parte dell'assemblea lucchese di Potere al Popolo in merito agli episodi di violenza degli ultimi giorni e delle reazioni scomposte che hanno provocato nelle istituzioni cittadine:

Ammettiamolo: a volte, Lucca è una città incredibile

Difficilmente sarebbe potuto accadere altrove la serie di eventi che in questi giorni hanno affollato le pagine di cronaca dei giornali locali, di cui vogliamo offrirvi una carrellata.

Sabato 15, Forza Nuova apre una nuova sede appena fuori dalle mura, portando a 4 (ma presto 5!) la conta delle sedi di movimenti nazifascisti nella sola piana. Una trentina i partecipanti all'inaugurazione (tra cui non più di una manciata di lucchesi), protetti da un imponente spiegamento di polizia e carabinieri il cui numero superava di gran lunga i militanti dell'organizzazione di ultradestra. Niente di straordinario nella culla nera della Toscana, dove i movimenti neofascisti da decenni prosperano monopolizzando la curva e la tifoseria della Lucchese.

Alcune ore dopo, un ragazzo di 25 anni viene aggredito per le strade cittadine da alcuni noti fascisti locali. 3 contro 1, di notte, senza una ragione. Al ragazzo, durante il sanguinoso pestaggio, viene rotta la mandibola in due punti.

Domenica 16, al termine della partita Lucchese-Arezzo, una automobile con a bordo 3 donne aretine (tra cui una 77enne) viene assaltata da una dozzina di ultras della Lucchese, bardati in nero e col volto travisato. La macchina viene presa a sprangate e catenate, i cristalli espolodono ferendo le donne all'interno, le quali solo grazie alla freddezza di una di loro riescono a fuggire dalla squadraccia impazzita.

Dopo tutto ciò puntuale arriva la solidarietà del sindaco Tambellini, che nell'esprimere il più profondo rammarico per i recenti episodi riesce nella non facile impresa di non citare neanche in un punto le parole "fascismo" o "squadrismo". Anche su questo fronte nessuna sorpresa da parte di una amministrazione che si scopre antifascista solamente in campagna elettorale e che nel resto del tempo preferisce nascondere il problema dello squadrismo lucchese sotto il tappeto, lasciando campo libero al prosperare dei movimenti neonazisti in città.

Stupefacente invece il comunicato de “La meglio gioventù”, gruppo ultras della Lucchese che decide di coprire con un fragoroso rumore di unghie sugli specchi l’eco raggiunta dalle due aggressioni: dall’esilarante comunicato deduciamo che l’episodio, col quale ovviamente non hanno niente a che fare, è stato causato “non intenzionalmente”, “a causa anche del buio totale” in cui sono avvenuti i fatti. Non possiamo che inchinarci alla spiegazione: sei al buio, vedi una macchina, la prendi a sprangate non intenzionalmente. A chi non è mai successo? E, comunque, chi non respira quotidianamente l’ambiente della curva non può capire come vanno queste cose, quindi astenersi dal commentare grazie.

La situazione poteva essere già abbastanza tragicomica, ma ecco che in zona cesarini arriva la ciliegina sulla torta: il questore di Lucca spiega che il gravissimo episodio è avvenuto anche perché «le signore non avrebbero dovuto trovarsi lì». Chapeau: “non dovevano trovarsi lì” è il nuovo "aveva una minigonna mentre camminava da sola in città di notte".

Lasciamo ai lettori trovare il nesso tra tutti questi episodi. Nel frattempo noi proseguiamo nella costruzione di una reazione militante, popolare e antifascista alla marea nera che sta inghiottendo la nostra città e il resto del paese. Per citare un famoso film di Miyazaki: “Meglio porco che fascista”.

La nostra risata vi spazzerà via dalla storia, potete contarci.