Appartamentino ristrutturato: una piccola bomboniera nel centro storico

sabato, 1 settembre 2018, 17:23

L’opposizione: “La commissione si sarebbe dovuta tenere lo stesso e questo annullamento non ci convince affatto. Vogliamo sapere a che punto stiano realmente le cose visto che mancano a malepena 15 giorni all’inizio dell’anno scolastico”. Duro affondo del gruppo di opposizione in consiglio provinciale “Alternativa civica centrodestra”

venerdì, 31 agosto 2018, 10:42

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Umberto Franchi, ex sindacalista Cgil, sugli interventi da fare nel nostro paese alla luce delle recenti tragedie

giovedì, 30 agosto 2018, 16:20

Il Guercio torna da voi! Cari gazzettiani come mi siete mancati! Dite la verità, mi aspettavate eh?. E io, per non deludervi, ho pronte per voi notizie che nessuno ha il coraggio di pubblicare. Eccole

giovedì, 30 agosto 2018, 10:18

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Vincenzo Lombardi in merito alla comunità lucchese di oggi alla luce anche dei recenti fatti di cronaca

mercoledì, 29 agosto 2018, 21:09

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato a firma Giuseppe Di Vito consigliere comunale di SìAmo Lucca a proposito del metodo organizzativo recentemente adottato all'Ospedale S.Luca nella distribuzione dei ricoverati nelle stanze. Infatti in alcuni reparti non si tiene più conto della imprescindibile necessità, di offrire a tutti, uomini e donne,...

mercoledì, 29 agosto 2018, 20:48

Gaetano Campolo, Ceo e fondatore di Home restaurant Hotel, ha diffuso una nota in cui afferma che «In queste ore c'è stato un incontro telefonico con il Ministro Centinaio e la Portavoce del Ministro Di Maio, Cristina Belotti, che rassicurano il settore garantendo che da settembre partiranno i lavori da...