Rubriche : la casa dei sogni



Appartamento con Giardino a poca distanza dalle Mura

mercoledì, 12 settembre 2018, 22:05

di essegi immobiliare

Arancio in contesto residenziale a pochi minuti dal Centro Storico di Lucca Essegi Immobiliare propone in esclusiva luminoso appartamento di circa 100 mq, in ottimo stato di manutenzione, posto al piano terra di piccola palazzina e dotato d'ingresso indipendente. Composizione: ingresso, soggiorno open space con cucina a vista, ripostiglio, tre camere e due bagni. A corredo giardino privato di circa 230 mq e posti auto esclusivi. Classe Energetica F. Rich. 240.000 Euro



Per info:

Essegi Immobiliare - Centro StoricoVia Beccheria, 35 - Tra P.zza Napoleone e P.zza San Michele.0583-469538centrostorico@essegi.lucca.itwww.essegi.lucca.it