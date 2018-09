Rubriche



Bagni per disabili: come allestirli

martedì, 4 settembre 2018, 09:30

Il bagno per un soggetto disabile è una delle stanze più “problematiche” della casa. Ci sono infatti diversi accessori difficili da utilizzare se si è costretti su una sedia a rotelle, lo stesso dicasi per i soggetti a ridotta mobilità. Oggi però ci sono aziende, come ad esempio quella presente sul sito www.centaurusreteitalia.it, in grado di offrire tutti gli accessori e gli ausili adatti alla predisposizione di un bagno per disabili, totalmente privo di barriere architettoniche.

Perché il bagno privo di barriere architettoniche

Prima o poi capita a tutti, non serve infatti essere condannati su una sedia a rotelle per avere difficoltà ad entrare nella vasca da bagno. Basta infatti un dolore o un trauma ad impedirci di mantenerci in modo sicuro sulle gambe, tanto da riuscire ad accedere alla vasca con facilità. Lo stesso dicasi per il WC: si tratta di un sanitario che siamo costretti ad utilizzare ogni giorno, se non abbiamo alcun tipo di problema fisico lo troveremo comodo e pratico; in caso contrario invece noteremo quanto sia troppo basso, come ci costringa in una posizione poco comoda e così via. Non stiamo dicendo che in tutte le abitazioni sia necessario avere a disposizione un bagno per disabili, certo è che già i soggetti anziani, che hanno una ridotta capacità di deambulazione o scarsa forza nelle gambe, trovano ampio giovamento da questo tipo di installazione. Per altro necessaria invece nell’abitazione di un soggetto disabile.

Le dimensioni

La prima caratteristica di un bagno per disabili riguarda le sue dimensioni. All’interno di questo ambiente infatti il disabile dovrà potersi muovere comodamente con la sedia a rotelle, riuscendo poi a raggiungere tutti i sanitari e gli ausili presenti. Per un anziano le cose non cambiano tanto, visto che in alcune situazioni dovrà farsi accompagnare da un soggetto esterno, cosa che rende i bagni necessariamente ampi e comodi. Sono importanti anche le dimensioni di alcuni sanitari, come ad esempio la doccia o la vasca da bagno.

Gli allestimenti

Importanti sono anche le considerazioni da fare per quanto riguarda gli allestimenti. Alcuni di essi potranno essere quelli comuni e tradizionali, come ad esempio il lavandino. Il suo posizionamento dovrà tenere però conto dei movimenti del disabile nella stanza. Si pensi ad esempio all’accesso al lavandino, che dovrà essere possibile al disabile, anche se su sedia a rotelle. Un altro discorso è invece quello da fare per altri tipi di sanitari, come ad esempio il WC, la vasca da bagno o la doccia. Di questi allestimenti per il bagno ne esistono delle versioni predisposte appositamente per l’utilizzo da parte di un soggetto a ridotta mobilità. Il WC sarà alto e disposto in modo da avere nelle vicinanze anche delle maniglie, che ne rendano più semplice l’utilizzo. La doccia sarà grande e priva di dislivelli tra il piatto doccia e il pavimento del bagno. La vasca per disabili invece è munita di un comodo sedile interno e di una porta laterale a tenuta stagna. Il disabile può così raggiungere il sedile anche con una sedia a rotelle, accomodarvisi e aprire l’acqua, per poi procedere a lavarsi in totale autonomia.