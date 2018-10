Carta Hype è la grande novità nel mercato dei pagamenti: scopriamone tutti i vantaggi

La carta Hype è gratuita, e così il conto. Fino al deposito di 2500 euro all’anno e fino ai trasferimenti di 250 euro al giorno (il modello pensato per i più giovani), la carta Hype rimane completamente gratuita e facilissima da utilizzare, veramente per tutti.

Per creare il conto ci vogliono solo 5 minuti e non si ha bisogno di andare in banca. Tutto ciò di cui si ha bisogno è avere a portata di mano uno smartphone o un pc, nonché la carta d’identità o la patente. Basta scaricare l’app di Hype, compilare il modulo online ed inviare le foto di un documento di riconoscimento (carta d’identità e patente) e un selfie con in mano il documento stesso. Al termine dell’operazione che dura qualche minuto, quando si hanno inseriti tutti i dati, si riceve un’e-mail di conferma. Entro 24 ore invece il conto è stato attivato e si può inserire una password di accesso ed accedere alla carta Hype ed al conto.