Carta igienica a disposizione sulle Mura per chi non salta la... merda

sabato, 15 settembre 2018, 15:45

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il suggerimento proposto da un lettore che, passeggiando nei pressi di via dei Fossi, ha individuato dei rotoli di carta igienica lasciati lì da qualcuno...

Cara redazione,

la giunta Tambellini pensa sempre più ai deboli, ai perdenti, agli ultimi. Così, per chi perde il gioco 'salta la merda' mette a disposizione rotoli di carta igienica in grande quantità e gratuiti, che i giocatori sconfitti possono ritirare autonomamente sul poggio delle Mura in via dei Fossi vicino al giardino botanico.