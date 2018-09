Rubriche : ecologia della mente



Chirurgia plastica e il paradosso psicologico: meno ne hai bisogno più ne abusi

martedì, 4 settembre 2018, 19:57

di stefano michelini

Nessuno è più contento del proprio aspetto. O gli specchi si sono moltiplicati e ci vediamo da prospettive diverse, o qualcosa non va più nel nostro cervello. Soprattutto quando ci vediamo talmente inappropriati dal punto di vista estetico da ricorrere a interventi chirurgici multipli.

Ho approfondito questa tendenza per questioni di ecologica mentale e di disagio superfluo. Nel novembre 2017 sono stati da me selezionati dodici studi sulla correlazione tra problemi di percezione della propria immagine corporea e interventi di chirurgia estetica.

Tutti i soggetti inclusi avevano in comune un interesse accentuato a sottoporsi a ripetuti interventi, senza la minima preoccupazione per eventuali effetti collaterali post chirurgici e per il costo della procedura. Oltre ai dati che andiamo a presentare, credo che tutti gli studi selezionati siano tutti carenti di una categoria di persone: mi riferisco a tutte quelle persone che, per motivi economici non possono sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Manca quindi una massa significativa di soggetti in attesa di bisturi all’appello. Entrando nel dettaglio dei risultati, il lifting facciale, il più elementare intervento è stato anticipato in media di 5.7–8.3 anni rispetto alle precedenti statistiche pubblicate. Le persone più anziane tendono a curare di più l’elasticità e le altre qualità della pelle con cosmetici e nutrienti, e a posticipare l’intervento per un’operazione chirurgica più radicale, che contempli la missione di una vera e propria seconda giovinezza. Una correlazione positiva è stata riscontrata tra il numero globale di soggetti che sono ricorsi ad interventi chirurgici e inestetismi benigni, quali cellulite nelle donne e ginecomastia fisiologica negli uomini.

Tra le motivazioni psicologiche che hanno spinto questi individui ad un desiderio moto intenso di sottoporsi ad interventi chirurgici multipli, ci cono anche le relazioni sentimentali disturbate a causa del sentimento di inadeguatezza di spogliarsi o essere avvicinata fisicamente dal partner. Tra le altre variabili prese in considerazione, sono risultate significative nell’indurre il desiderio di un intervento non strettamente necessario, l’avere un conoscente che lo ha fatto o essere continuamente stimolati nel proprio ambiente di lavoro, da più persone con esperienza di uno o più interventi.

A livello psicologico, il desiderio di operarsi è più correlato all’idea di imperfezione da togliere di matrice puramente ossessiva e dall’idea di piacersi di più per se stessi, piuttosto che per piacere agli altri. Il nodo cruciale per capire la pervasività del fenomeno è che non occorre avere un disturbo dismorfofobico conclamato e un’immagine corporea gravemente compromessa, per essere predisposti al desiderio continuo di interventi di chirurgia estetica.

I tratti psicologici minori, un tempo detti del carattere o della personalità, sono in realtà sintomi minori di un disturbo conclamato, probabilmente ossessivo, la cui cura ridurrebbe il tormentato desiderio di farsi continuamente anestesie, visite, tagliare e cucire. Abbastanza paradossale, ma che conferma la teoria dei sintomi minori come spinta propulsiva ad operarsi, è che individui che davvero necessiterebbero di interventi di chirurgia estetica, che soffrono esistenzialmente per difetti oggettivi che riducono l’autostima e la socialità, non si sottopongono ad interventi chirurgici, quando il loro profilo psicologico è privo anche del minimo segno di disturbo.

Anche il tipo di intervento richiesto è sotto controllo dai ricercatori, soprattutto da quando si è visto un trend apparentemente inspiegabile di aumento tra mastopatia additiva e suicidio. In questi casi risulta evidente che nessun screening psichiatrico sia stato condotto in accuratezza. Il suicidio, al di là dei tentativi dimostrativi e divenuti reali per caso fortuito, si pone al termine di una depressione spesso di lunga durata e non trattata. Questo dato è molto suggestivo di superficialità nella valutazione psichiatrica pre- e post-operatoria.

Chi ha condotto studi più accurati, ha infatti trovato tratti psicologici di natura ossessiva nella maggior parte dei pazienti sottoposti a rinoplastica. Con la stessa attenzione retrospettiva, si è appurato che il 90% dei pazienti che hanno eseguito un lifting facciale aveva subito un grave lutto nei 5 anni precedenti. Questa estesa revisione ha messo le basi per una valutazione psicopatologica più accurata in quegli individui, che frequentano assiduamente le sale chirurgiche di cliniche private per futili motivi.

I dati emersi sono infatti un chiaro segno che il chirurgo plastico ha fatto un’anamnesi psicologica molto superficiale, concentrandosi più sui fattori tecnici che lo riguardavano più da vicino in ogni senso. In un futuro prossimo, ci aspettiamo dati molto più precisi sulla tipologia del paziente, sugli effetti psicologici di un buono o cattivo esito dell’intervento e anche della correlazione tra richieste di intervento necessari o meno, status sociale, collocazione e clima lavorativo. Nello stesso modo sono necessari dati sulla qualità della vita prima e dopo un intervento.

Il libero arbitrio si sviluppa nell’ottica di una ecologia mentale, che a sua volta, poggia su criteri di salute mentale molto più rigidi di quanto sia concepito ora. In una nuova accezione, va rispettata l’idea di modificare il proprio corpo come desiderato, ma non può essere trascurato il fatto che due sintomi possono non fare sembrare malato un soggetto, quando invece questi due sintomi sono la causa di un grave disagio. Se non curati questi due sintomi, lo stesso grave disagio sarà di nuovo ad aspettarvi quando uscirete dalla sala operatoria.