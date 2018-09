Rubriche



Comitato residenti centro storico, un appello al sindaco

domenica, 23 settembre 2018, 22:46

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento inviatoci dalla professoressa Laura Di Simo a nome del Comitato Residenti a Difesa della Città:

Nel volume I Vandali tra noi uscito per Laterza nella seconda metà del secolo scorso, Antonio Cederna, insigne urbanista e archeologo, cita Lucca come esempio di centro storico da mantenere e proteggere, nel delicato equilibrio che la convivenza di antico e moderno impone. Cederna dunque sostiene che i Vandali non sono solo le orde di turisti che invadono le nostre città, quanto piuttosto gli amministratori locali, che, secondo una logica esclusivamente economica, non esitano ad attirare con ogni mezzo, flussi spropositati di stranieri: i piccoli centri molto spesso non sono in grado di reggerli, se non mettendo a rischio le strutture architettoniche e il tessuto sociale dei cittadini residenti.

Questa tesi, a mio parere, fotografa perfettamente lo stato attuale di Lucca: sporca, stanca, degradata.

Passeggiando per la città, in aree particolari come via Fillungo o Piazza S. Michele, capita di trovare in sosta o in movimento auto private che fanno lo slalom tra i tavolini dei bar o si incuneano nei cortili interni dei palazzi, creando ovviamente non pochi disagi. Viene da chiedersi allora: che fine ha fatto l'isola pedonale? Quanti permessi in deroga vengono concessi per una viabilità percorribile solo dai mezzi pubblici e dalle ambulanze?

I bar e le auto, dunque, sono due agenti patogeni che distruggono Lucca corrodendone le strutture fondanti, neanche tanto lentamente.

Per quanto riguarda il primo, l'Amministrazione Comunale dopo mesi di proclami ha partorito una "moratoria", che è arrivata troppo tardi: nell'attesa che si completasse l'iter burocratico, è stata concessa licenza di apertura a un numero indefinito di piccoli happy hour (leggi spaccio di alcoolici), tirati su molto frettolosamente, magari senza le dovute norme igieniche: i bagni. E anche per questo che la città è sporca!

Per quanto riguarda il secondo, il Comune continua a riempire il centro storico, dentro la cerchia muraria di parcheggi a pagamento, il che significa auto in continuo movimento e aria sempre più inquinata: ne fanno le spese gli alberi delle mura e il verde cittadino, i monumenti, e, non ultima, la salute di coloro che lo frequentano!

Il caso più eclatante è rappresentato dall'Ex Caserma Lorenzini. Si tratta di un cortile interno chiuso dai palazzi di Corso Garibaldi e di via Cittadella da una parte e dalla basilica di S, Romano con annesso chiostro di S, Domenico dall'altra. In una porzione dell'area, recenti scavi (2015) hanno riportato alla luce tracciati di vecchie strade, tombe medievali e altri reperti che oggi marciscono sotto strati di immondizia d'ogni genere scaricati lì e mai più rimossi. La porzione rimanente per gran parte dell'anno è occupata dall'antenna Vodaphone, un ordigno che incombe sulle finestre e i tetti delle numerose abitazioni, senza che i proprietari o inquilini delle stesse possano esprimere un parere in proposito.

Su tutto questo scempio si prospetta l'istallazione di un parcheggio a pagamento, progettato dalla Metro, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. I residenti della zona abitanti dei palazzi che si affacciano su quel disgraziato cortile hanno più volte cercato di spiegare a consiglieri e assessori la loro contrarietà al progetto, proponendo soluzioni alternative, più logiche e più vivibili, ma hanno ricevuto sempre risposte vaghe, confuse, contraddittorie. Ci rivolgiamo dunque al Sindaco, che sappiamo essere uomo di cultura nonchè professore, certi che non ci deluderà. Pensi alle nuove generazioni, ai giovani con cui lei ha lavorato: come potranno imparare il rispetto per l'ambiente, per i monumenti e per le persone fisiche, se l' Amministrazione da lei diretta da simili prove di sè?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento inviatoci dalla professoressa Laura Di Simo a nome del Comitato Residenti a Difesa della Città