Rubriche : lettere alla gazzetta



"Crollo e ricostruzione del Ponte Morandi: per non dimenticare"

giovedì, 27 settembre 2018, 08:54

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Umberto Franchi, ex sindacalista Cgil, in merito alla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova ad un mese e mezzo dal crollo.



"E' trascorso un mese e mezzo dal crollo del ponte di Genova e, mentre si cercavano i 43 morti e la gente sfollava, come non ricordare le vanterie e cialtronerie del ministro degli interni sui 177 disperati sulla nave "diciotti" della guardia costiera, che non potevano sbarcare perché così piaceva a Salvini; nei 45 giorni trascorsi, abbiamo assistito al solito balletto "scaricabarile", ma è emersa con forza la responsabilità sia della Società Autostrade e dei suoi azionisti da Benetton a Allianz e ai fondi internazionali che mossi dal calcolo cieco ed immediato di un super profitto , hanno lasciato il ponte senza la manutenzione necessaria… ed è emersa anche la responsabilità del Ministero dei trasporti , che non ha saputo o voluto effettuare i controlli necessari in un ponte , che come sappiamo, ha iniziato a cedere fin fagli anni 80.



Ma come ricorderete, durante i funerali, i nuovi governanti Di Maio, Toninelli, Salvini, hanno subito dichiarato, che sarebbe stata tolta la concessione ad Autostrade ed emesso immediatamente un decreto per far fare il nuovo ponte alla ditta strategica di Stato Fincantieri; oggi Toninelli, in una intervista, ha affermato che il decreto non c'è ancora ma tanto per far partire la costruzione del nuovo ponte deve prima esserci il dissequestro dell'area (2/3 mesi), nascondendo la verità, questa: se, come è giusto, alla società autostrade è stata revocata la concessione e non può fare la ricostruzione del ponte, lo Stato deve trovare i soldi necessari per ricostruirlo direttamente, in attesa di una causa legale che obblighi la società autostrade risarcire finanziariamente i danni subiti dai genovesi e dallo Stato. Soldi che allo stato attuale non sono stati trovati; nel decreto legge ci deve essere indicato anche il tecnico commissario alla ricostruzione ed allo stato attuale non sembra che ci siano nomi validi; serve un progetto alla ricostruzione che preveda con esattezza, qualità, tempi e spesa… progetto che ancora non è stato fatto… per cui non è possibile fare un decreto che rinvia a future intese su questi tre punti.



Allora una domanda sorge spontanea: Forse ha ragione l'ex magistrato Di Piero quando sostiene che Toninelli lo condannerebbe dandogli le attenuanti generiche, perché dice tante sciocchezze e non capisce quello che dice?"