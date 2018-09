Rubriche : lettere alla gazzetta



"Degrado centro storico, più controlli contro l'inciviltà"

martedì, 4 settembre 2018, 09:39

di eugenio de paoli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Eugenio De Paoli sul degrado del centro storico di Lucca in cui si punta il dito contro la maleducazione di molte persone e si chiedono più controlli.



"Mi associo volentieri a quanto scritto dal signor Luciani sul degrado del centro storico di Lucca.



Tengo a precisare che la colpa a mio giudizio non è del Sistema Ambiente che fa più del possibile ed immaginabile, quanto della maleducazione di molte persone, residenti e non, che lasciano rifiuti a destra e a manca che non utilizzano per pigrizia o perché non gliene frega niente le isole a scomparsa ,purtroppo anche e soprattutto di domenica.



Io che amo Lucca non posso vederla così sporca e lasciata ai bivacchi dovunque. Mi dispiace notare che, in nome dell’accoglienza , Lucca sia piena di suonatori questuanti ormai ad ogni angolo di strada e di accattoni in numero crescente che se la prendono soprattutto con le persone anziane non dando loro pace fino a che non ottengono qualcosa per non parlare dei posteggiatori abusivi...



Sono problemi e problematiche ormai purtroppo note a cui nessuno dell’amministrazione comunale sembra porre rimedio. Mi preme invece segnalare quello che sta succedendo nonostante i divieti apposti in alcune vie, soprattutto in via Fillungo, dove ciclisti e risciò circolano impunemente nelle ore di punta . Per me è un problema serio perché,oltre ad ingombrare una via stretta come il Fillungo, spesso vanno a velocità sostenuta causando pericolo soprattutto per i bambini oltre che per chi fa una semplice passeggiata.



Non capisco perché non ci siano controlli da parte degli organi competenti , spesso e volentieri assenti (carenza di organico?) . Lascio perdere le Mura spesso oggetto di bivacchi e di risciò che vengono guidati, in barba alle regole,da persone minorenni, e di turisti che passeggiano tranquillamente sui muretti delle Mura. Insomma vorrei che ci fosse più tutela verso la nostra città e chi transige venga punito o multato, senza se e senza ma... Lucca non può essere rovinata dall’incivilta’.



Aggiungo che, come ciliegina sulla torta, quattro giorni fa ho visto un ragazzo orinare dentro un cestino rifiuti di piazza del Carmine. Se non si porrà rimedio che ne sarà della nostra città tra quattro o cinque anni? Roma e Venezia insegnano...



Un’ultima cosa , ma le nuove regole che affermano che per bivaccare fuori legge occorre avere una coperta altrimenti non viene considerato tale, secondo voi è una buona regola?"