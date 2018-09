Rubriche : l'ago puntura



Fuoco sul monte Serra, nessuna pietà per i piromani

martedì, 25 settembre 2018, 13:57

di flavia favilla

Credo che il mio pensiero, seppure brusco e diretto come sono sempre solita esprimere, venga condiviso da molte persone. Sicuramente da tutte quelle che da molto tempo hanno capito che il troppo buonismo e la troppo tolleranza non ripagano e che quando si rende necessario, utilizzare un po' di pugno duro, in maniera più o meno figurata, di sicuro non guasta.

Il mio sdegno è rivolto quest’oggi a quei bastardi che ieri sera intenzionalmente (perché di dolo si parla) hanno appiccato il fuoco sul Monte Serra distruggendo ettari di bosco, bruciando vivi animali indifesi e messo a rischio l’incolumità degli abitanti e dei soccorritori che in queste ore stanno sfidando il forte vento per cercare di placare le fiamme.

Purtroppo episodi come questi, e molti altri, a dispetto dell’ambiente e della salute di tutti noi, sono oramai all’ordine del giorno. E il problema più grosso resta la quasi totale impunità di questi reati, che sulla carta e nei proclami di chi amministra vengono fatti passare come azioni soggette a pene esemplari, mentre poi nella realtà non trovano riscontro e chi delinque finisce per cavarsela con una pacca sulla spalla.

Frutto di leggi poco severe o del troppo buonismo? Estremizzazioni assurde a cui oggigiorno dobbiamo sottometterci per non essere tacciati di fascismo, nazismo, nazionalismo, razzismo e altri aggettivi tanto cari a chi, probabilmente, non ha capito che avanti di questo passo stiamo distruggendo il mondo e il futuro a chi verrà dopo di noi.

Io non so se questo o questi infami riusciranno mai a capire lo scempio che hanno compiuto con un simile gesto e tutto ciò che di negativo ne comporterà.

E se la giustizia non interviene come dovrebbe, allora cosa augurare a questi individui?

Per quanto mi riguarda, di ritrovarsi loro stessi nel bel mezzo di un incendio e provare cosa significhi morire avvolti dalle fiamme, così come lo stanno provando adesso gli alberi, le piante, gli animali, gli insetti e tutte le specie che vivevano nei boschi del monte Serra senza arrecare alcun disturbo né danno altrui.