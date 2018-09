Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ho trovato un vero compagno di vita, un altro Tashunka Witko nello spirito"

giovedì, 6 settembre 2018, 16:07

di luigi stefani

Riceviamo e pubblichiamo questa iflessione inviataci da un lettore he ha preso spunto dagli indiani d'America e da Crazy Horse:

5 settembre 1887, muore TashunkaA Witko. "Non importa dove giace il suo corpo, perché è erba; ma dove si trova il suo spirito sarebbe bello stare": Alce Nero

Sono appassionato dei nativi americani e condivido ed amo la loro cultura e gli uomini come Cavallo Pazzo che hanno cercato sempre liberamente e con tutte le loro forze di difenderla e conservarla.

Io ho sempre letto e fatto leggere in famiglia quello che Aldo Grandi ha pubblicato, firmandolo, sulla Gazzetta e, convinto che la libertà ci sia solo se esiste la verità, in Aldo Grandi ho trovato un vero compagno di vita, un altro Tashunka Witko nello spirito.

Vorrei solo aggiungere che se anch'io fossi sottoposto a giudizio da un tribunale "strano", per tutti i vaffanculo che indirizzo, per tutti i và a morì ammazzato che grido, per tutti gli accidenti a te e alla puttana di tu mà che rivolgo, sarei forse condannato ad essere allontanato dalla comunità degli uomini.

Concludo pregando chi può di salutare cordialmente per me Aldo Grandi dicendogli che il tempo della sua "prigionia" - durante la quale gli sono stato vicinissimo con lo spirito - sta ormai per scadere per cui la luce della sua libertà sta per tornare.

Grazie