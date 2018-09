Rubriche : lettere alla gazzetta



"Jobs Act e Legge Biagi, "assassini politici" e complici"

martedì, 25 settembre 2018, 09:09

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Umberto Franchi, ex sindacalista Cgil, in merito al Jobs Act e alla "Legge Biagi".



Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Di Maio, in una assemblea agli operai dell'Ilva di Genova , ha detto che nel marzo 2015, il governo Renzi/Poletti nel fare la legge JOBS ACT , hanno commesso un assassinio politico; ora non c'è dubbio che la legge Jobs Act, con l'allungamento dei contratti a termine ed i relativi incentivi alle imprese, così come l'abolizione dell'articolo 18 per tutti i nuovi assunti a partire dal 2015, sia un "assassinio politico".



Tra gli assassini politici credo che ci vada messo anche i governo Forza Italia/Lega, che con Berlusconi/Maroni, nel marzo 2003, hanno fatto una legge, la n. 30 (legge Biagi) che permette alle imprese di assumere con ben 45 possibilità di lavoro precario, falso lavoro autonomo e false cooperative…una legge che è ancora in vigore e che flessibilizza, precarizza e frantuma, tutto il mercato del lavoro. Quindi entrambi queste leggi rendono i lavoratori una merce a disposizione del padrone che finisce per essere ricattata , sfruttata e spesso si infortuna o muore perché costretta a lavorare senza prevenzione e scurezza sul lavoro, senza formazione, informazione e addestramento !



Ma Luigi Di Maio , non è quello che ha fatto il decreto dignità? lasciando invariata la legge "Biagi" e modificando marginalmente la legge JOBS ACT ? Non è quello che ha ridotto le possibilità dei rinnovi a termine da 5 a 4 lasciando sostanzialmente il termine come prima? non è quello che ha ribadito la cancellazione dell'art. 18 dando al lavoratore licenziato senza un giusto motivo , solo la possibilità che l'azienda paghi una penalità anziché da 6 mensilità a 24, da 6 mensilità a 36 mensilità, lasciando il libero arbitrio sul licenziamento al datore di lavoro?



Quindi se chi ha fatto la legge Jobs Act è un assassino, non c'è dubbio che lui (Di Maio) è un suo complice!