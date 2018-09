Rubriche : m'im... barco anch'io



La speranza si chiama... Giovanni Barco

martedì, 4 settembre 2018, 11:58

di francesco brancato

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da uno dei pazienti del professor Giovanni Barco e della terapia O.P.L., ossia ossigeno poliatomico liquido:

Gentile dottor Barco,

le scrivo per soddisfare il proposito di testimoniare la mia esperienza in relazione alla terapia O.P.L. Mi consenta di esprimere il mio più sentito ringraziamento per la dedizione e la cura da lei dimostrate in questi sette mesi di terapia. Vorrei, intanto, porre l’attenzione sulla relazione medico-paziente che, di per sé, è parte integrante della cura.

Un rapporto improntato sul reciproco rispetto ma anche sul comfort; sulla libera e vicendevole espressione del linguaggio sempre ricco e pacato; senza dimenticare l’attenzione palesata nella somministrazione della terapia. Così come ci tengo a ringraziare Franchi Anna Maria che mi ha permesso di conoscere l’innovativo e promettente trattamento a base di Ossigeno Poliatomico Liquido, in un delicato momento della mia vita, arrivato proprio quando la mia flebile speranza di vedere il mondo si stava affievolendo. Posso dire, senza ombra di smentita, di essere uscito da un tunnel per rimirare con innocente meraviglia la calda luce di una timida alba! Ricordo ancora, con vivo interesse, la visita, o meglio l’incontro, con il professore Giovanni Barco, quel 23 gennaio 2018 a Pisa, quando iniziai la terapia.

Una personalità di tutto riguardo e rispetto; con la dote, alquanto rara, di spiegare con parole semplici e comprensibili, una materia così tanto complessa: l’azione dell’ossigeno liquido nel processo di contrasto alle malattie neoplastiche e neurologiche. Ebbene, il professore Barco, seppe accendere in me la speranza di una possibile cura contro la Retinite Pigmentosa di cui sono affetto. Considerando che la malattia, negli ultimi anni, è progredita in modo esponenziale, posso tranquillamente affermare che, in questi sette mesi di trattamento, essa mi sembra rimasta stabile. Uso il termine “mi sembra” perché, come è logico aspettarsi, attendo l’esito di un campo visivo da programmare verso fine novembre. Così come mi sembra leggermente migliorata la visione notturna (Emeralopia).

Anche qui attendo un esito dagli esami strumentali. Ho apprezzato tanto il suo interessamento nell’avermi fornito il recapito della signora Laura Brissa di Viareggio. Ho avuto il piacere di sentirla al cellulare di recente. Abbiamo avuto un colloquio umano costruttivo e credo di aver instaurato un “ponte” per un proficuo confronto. La signora Laura è affetta da maculopatia degenerativa. Mi ha riferito di avere delle macchie localizzate nella macula, che gli impediscono la visione centrale. Negli ultimi anni si è evidenziata una rapida progressione.

Laura riferisce di avere intrapreso la terapia di O.P.L. con frequenza di una flebo a settimana per otto mesi consecutivi manifestando un lieve miglioramento nell'ultimo mese. Di recente, per motivi familiari, ha dovuto interrompere la terapia per due mesi riscontrando, come conseguenza, un peggioramento. Attualmente ha ripreso regolarmente la cura, coadiuvata da un'alimentazione a base di mirtillo nero selvatico, lamponi e fragole, che assieme alla pratica dello yoga “degli occhi” da, a parere suo, un apporto significativo alla vista.

E' interessante constatare come la maculopatia con la sua manifestazione, esattamente inversa rispetto alla retinite pigmentosa, possa essere trattata con esito positivo attraverso l'O.P.L. Come lei mi insegna, nella maculopatia sono coinvolti i fotorecettori “coni” disposti al centro della retina; mentre nella retinite pigmentosa i “bastoncelli” svolgono la funzione di ricevere la luce prevalentemente nella zona periferica. In entrambi i casi il difetto genetico porta ad una progressiva degenerazione e morte delle cellule fotosensibili.

Ci tenevo a fare questa breve premessa, proprio per sottolineare come il trattamento a base di O.P.L, positivo contro la maculopatia, può apportare benefici rispetto alla retinite pigmentosa. Anche se manca una casistica più vasta per fare una valutazione scientificamente attendibile, ritengo che anche un risultato singolare può fare ben sperare.