Rubriche : lettere alla gazzetta



Lucca città a... cesso aperto

mercoledì, 12 settembre 2018, 22:20

Ultima moda assai discutibile, defecare nel cuore della città. Esempi? Tanti, a cominciare da quello che la nostra lettrice ci invia. E non veniteci a dire che è cacca di cane:

Defecare in centro storico è ormai prassi consolidata, una moda, un fenomeno che sta dilagando, continui episodi di degrado che hanno trasformato il centro storico in un cesso a cielo aperto. In questa città ognuno fa i propri comodi e bisogni dove vuole, quando vuole, uno spettacolo indecoroso che è diventato un diritto.

Anche questa mattina accanto all'ingresso della mia abitazione in centro storico qualcuno o qualcuna, visto il fazzoletto sporco accanto, ha lasciato un ricordo. Ormai con cadenza giornaliera devo con una certa abilità schivare escrementi umani e animali. Inutili sono le segnalazioni telefoniche alla Polizia Municipale, le mail e foto agli organi competenti, Sistema Ambiente che non passa a pulire per giorni, sembrerebbero inutili anche le segnalazioni sui quotidiani inviate da tanti altri cittadini. Cosa farà l'amministrazione che da sempre ha avuto atteggiamenti buonisti e lassisti mostrando totale indifferenza e incapacità per debellare questi fenomeni?