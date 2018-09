Lucca e provincia: nuova tassa su caldaie non a norma per il trattamento dell'acqua

Rubriche



martedì, 18 settembre 2018, 23:36

Quando si tratta di caldaie bisogna sempre fare attenzione alle tante leggi in materia, così da stare al passo con i tempi e con la normativa vigente. Il rischio, infatti, è quello di ritrovarsi multati, anche per migliaia di euro, per inadempienza e questo è un qualcosa da evitare!

Ecco, quindi, che è importante conoscere quelle che sono le nuove norme specifiche per tutti i comuni della provincia di Lucca e per Massa. La Sevas, l'azienda che è addetta al monitoraggio caldaie nella zona in questione, ha provveduto a inviare al domicilio di alcuni utenti una lettera nella quale si dice che la caldaia in proprio possesso non è a norma per quel che concerne il trattamento dell'acqua.

A chi ha ricevuto la lettera vengono dati due mesi di tempo per mettersi in regola in base a quella che è la nuova normativa. Si stima che un intervento del tecnico, finalizzato alla risoluzione del problema, costi all'incirca 180 euro. Sebbene la cifra possa sembrare esagerata a primo acchito, è utile altresì sapere che, in seguito a una ulteriore verifica operata direttamente dall'azienda incaricata, gli inadempienti verranno sanzionati con una multa che va da 500 a 3.000 euro. Una somma non da poco, quindi, che dovrebbe spingere tutti ad agire prima che questo accada.

Ignorare la lettera ricevuta e la richiesta di mettersi a norma, a conti fatti, potrebbe costare molto caro a tutti coloro i quali hanno ancora nelle proprie abitazioni alcuni tipi di caldaie non ritenute più valide per il trattamento delle acque.

Non solo caldaie datate, è bene sottolinearlo, ma anche impianti abbastanza recenti che hanno superato, sino allo scorso anno, tutti i controlli del caso. Tuttavia, nonostante le prime lamentele, si deve sottolineare che una norma in materia esiste sin dall'ormai lontano 2009, ma sino a questo momento non era stata mai presa in considerazione. La legge in questione impone che, in determinate zone, a causa dell'acqua estremamente calcarea, ci si debba dotare di un impianto finalizzato a filtrare la stessa.

Sono almeno 1.000 le caldaie non a norma e, pertanto, la Sevas ha intimato i proprietari delle stesse a mettersi in regola, pensa una sanzione non da poco.

Per essere al sicuro, quindi, si consiglia sempre di acquistare e far montare in casa propria delle caldaie a norma e, soprattutto, di ultima generazione che, tra l'altro, sono anche più sicure sotto molti punti di vista.

