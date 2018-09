Rubriche : lettere alla gazzetta



Aldo Grandi l'untore

giovedì, 27 settembre 2018, 20:02

di giovanni minniti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo messaggio augurale rivolto all'ex - ancora per poco - direttore della Gazzetta di Lucca Aldo Grandi da Giovanni Minniti (nella foto), capogruppo della Lega in consiglio comunale:

Manca poco ed Aldo Grandi potrà tornare a svolgere la sua professione di giornalista indipendente da tutti e da tutto fuorché dalla sua coscienza, dopo la sospensione di tre mesi disposta dall’ordine dei giornalisti poiché, in un editoriale, avrebbe augurato la morte alla presidenta della Camera del tempo.

Per l’ordine dei giornalisti, dunque, Aldo Grandi è l’untore 2.0 capace di provocare con il suo pensiero eventi spiacevoli e meritevole, per questo, di essere condannato al silenzio con la colonna infame della sospensione dall’esercizio della professione.

Purtroppo, i suoi censori non si sono accorti che con questa assurda mentalità da medioevo potrà essere sanzionato non solo chi avrà l’avventatezza di dire “in bocca al lupo” - dal momento che l’espressione in questione augura l’evento spiacevole di finire nelle fauci di un pericoloso predatore - ma anche la stessa ex presidenta che si è posta a capo di un nuovo soggetto politico denominato LUE ovvero morbo, pestilenza, sifilide, calamità pubblica (dal latino lues). Anche questo è un malaugurio, perbacco!

La verità è che Aldo Grandi è un personaggio scomodo, inviso ai poteri forti poiché, come un cigno nero, ha sempre esercitato la sua professione “vergin di servo encomio e di codardo oltraggio”: se ha criticato il Presidente della Camera o altri potenti di turno per alcune prese di posizione discutibili lo ha fatto quando costoro erano saldamente al potere e non dopo nel momento del declino.

Questo è un enorme merito del direttore de “La Gazzetta di Lucca”.

La colonna infame della sua ingiusta sospensione rimarrà come simbolo dell’oltraggio al buonsenso commesso dal poco utile ordine dei giornalisti.

Bentornato direttore!