Multa per divieto sosta in via S. Chiara: paga il dipendente, non il comune

martedì, 25 settembre 2018, 14:16

di comune di lucca

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve precisazione inviataci da Palazzo Orsetti in merito alla segnalazione di un'auto comunale parcheggiata sugli stalli gialli riservati ai residenti:

In merito al vostro articolo “Sosta vietata in via S. Chiara, i vigili urbani multano il Comune” domenica 23 settembre 2018 l'amministrazione comunale precisa che come più volte ribadito dalla Corte dei Conti, a norma di legge, il Comune non può pagare le sanzioni elevate a veicoli di sua proprietà.

A pagare è sempre l'autore della violazione, in questo caso il dipendente a cui era affidato il veicolo, non a caso infatti ogni veicolo pubblico è dotato di un registro che viene debitamente compilato e regolarmente controllato, per poter sempre risalire, ogni volta che occorra, al conducente responsabile. L'importo relativo sarà automaticamente detratto dalla busta paga del dipendente.