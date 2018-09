Rubriche : lettere alla gazzetta



"No alle soste selvagge davanti le nostre scuole"

giovedì, 13 settembre 2018, 19:54

di felice marra

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento-segnalazione di Felice Marra esponente di 3Generazioni - L'Unione Generazionale per il Progresso, sul caos la mattina davanti alle scuole:

Nella piazza della scuola media di Via Don Minzoni a Lucca ogni mattina decine di auto sono parcheggiate in doppia fila al centro della piazza, causando difficoltà di uscita ai cittadini che invece parcheggiano regolarmente. Una mattina e' capitato anche che un residente non è riuscito ad uscire dal parcheggio per potersi recare al lavoro. La situazione e' divenuta, pertanto, insostenibile, proprio con l'avvio del nuovo anno scolastico. La questione è rilevante anche in ragione della sicurezza e della viabilità della piazza per eventuali emergenze dato che ci troviamo davanti a una Scuola Media. Per questi motivi stiamo segnalando la questione alle autorità competenti per risolvere prontamente tali problematiche. Ci chiediamo, pero', se l'amministrazione comunale abbia predisposto o meno una mappa di interventi e se esistono casi similari di parcheggi selvaggi in altre Scuole della città. In particolare per la piazza della Scuola Media di Via Don Minzoni il problema si risolverebbe agevolmente ed in tutta sicurezza prevedendo delle soste libere e tracciate con linee bianche in forma obbligua in entrambi i lati della piazza e lasciando invece il centro piazza libero dai parcheggi selvaggi. Siamo in prossimità di una Scuola che insegna ordine, regole ed educazione ai nostri ragazzi e penso che anche le misure urbanistiche sulle nostre strade e sulle nostre piazze debbano dare, in primis, esempio di ordine e regole. Contiamo pertanto in un rapido intervento dell'amministrazione comunale per dare ordine e sicurezza alla viabilità della piazza della Scuola.