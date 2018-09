Rubriche : lettere alla gazzetta



"Parcheggio in città, miopi e tristi le scelte di Metro e del Comune"

domenica, 16 settembre 2018, 22:42

di luciano luciani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci dal professor Luciano Luciani in nome e per conto del comitato Residenti a difesa della città:

Allora finalmente è stata sciolta la prognosi: "Un'area parcheggio di 85 posti nell'ex Lorenzini" trilla tutto ilare il quotidiano "Il Tirreno". La Metro, la società comunale dei parcheggi, ha messo a punto e consegnato alla Giunta comunale, fin da giugno, il progetto per una nuova area destinata alle automobili in sosta da realizzarsi nelle zone limitrofe all'inizio di corso Garibaldi. Quindi, niente area a verde pubblico; nessuna ospitalità - come si era chiacchierato invano durante l'estate - per plessi scolastici; nessun riguardo per il sito archeologico individuato proprio nella stessa superficie da utilizzare per ospitare vetture a pagamento.

"Un parcheggio", l'ennesimo, cito dal "Tirreno" dell'11 settembre u.s., "atteso dai commercianti lucchesi", anzi, in crescendo, "invocato a gran voce dai commercianti". Bene, così dell'ennesimo scempio urbanistico che attende la città, è noto il nome dei mandanti, la casta dei barman, e anche quello degli esecutori, Metro e la Giunta comunale.

Un progetto triste e miope. Triste perchè non c'è niente di più deprimente di un parcheggio, un "non luogo" per eccellenza; miope perché non riesce a guardare "oltre" con un minimo di lungimiranza. Possibile che la sconsolante lobby dei baristi e dei ristoratori che tiene in ostaggio l'Amministrazione comunale, non si renda conto con le sue pretese di contribuire al progressivo degrado della città, di occultarne la bellezza, di metterne in discussione la vivibilità?

Un altro parcheggio! Come se non ce ne fossero già abbastanza, fuori e dentro le Mura, per turisti e visitatori pigri e viziati incapaci di fare quattro passi a piedi, che, poi, è il modo migliore per avvicinarsi e conoscere Lucca. Una modalità di approccio alla città, quella di arrivare in auto praticamente dappertutto, che un'Amministrazione comunale seria e consapevole dovrebbe

correggere e non a sostenere e favorire. Se Metro, in fondo, fa il suo lavoro; se è forse inutile tentare di far ragionare il mediocre e rapace gruppo di pressione dei "caffeanti" lucchesi, chiediamo che almeno le istituzioni comunali - la Giunta prima e il Consiglio comunale poi, i Savi del Palazzo Santini - sappiano reagire a richieste e pressioni interessate che non vanno certo nel senso del bene comune. Il futuro di una città, di questa città, si costruisce non con una monocoltura di tavoli e tavolini che ormai occupano ogni pur minimo spazio pubblico, ma prestando attenzione a tutte le voci, anche a quelle più discrete e meno invasive. Per esempio, i residenti di quest'area di Lucca, umiliati da anni di disattenzione degli amministratori, trascurati nelle loro esigenze per privilegiare interessi forti e prepotenti.

Si ascoltino anche le loro richieste, si tenga conto anche delle loro critiche e si raggiunga una mediazione rispettosa dei bisogni di tutti. Questo compete alle istituzioni politiche-amministrative e ai suoi attori nei diversi ruoli di governo e opposizione. Poi, se non si riveleranno in grado di sciogliere ragionevolmente neppure questo nodo, se ne tornino pure a casa. Non sentiremo, certo, la loro mancanza.