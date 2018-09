Rubriche : lettere alla gazzetta



"Parco giochi, in che condizioni!"

mercoledì, 5 settembre 2018, 13:00

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione inviataci da un lettore insieme ad alcune immagini scattate questa mattina:

Questa mattina passando sulla strada adiacente al parco giochi (venendo da Monte San Quirico), il mio occhio (e sicuramente quello attento di molti passanti) cade su questo "bello spettacolo".

Un tavolo un bella vista con sopra un paio di tipi di liquori e alcune birre, residuo di qualche bella bevuta la sera prima.

Fin qui niente di male, se non fosse che è avvenuta proprio dentro un parco giochi pubblico dove passano abitualmente bambini e ragazzi giovani, dove i responsabili, per il bene della sicurezza altrui, dovrebbero essere più che sobri e lucidi.

Insomma, se la manutenzione, la gestione, il controllo delle giostre sta in mano a persone che hanno simili abitudini, come possiamo fidarci del loro giudizio? Come possiamo affidare la sicurezza dei nostri ragazzi? Ma esistono controlli sulla sicurezza per questi pseudo parchi?????

Intanto ragazzi, allacciate forte la cintura, sono arrivate le "carrozzelle".....