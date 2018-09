Rubriche : lettere alla gazzetta



Francesco Pellati: "La Lega ha tutto il diritto di appellarsi"

martedì, 11 settembre 2018, 22:37

di francesco pellati

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Francesco Pellati segretario regionale della Lega sulla decisione del partito di Salvini di ricorrere contro la sentenza che condanna la Lega alla restituzione di 49 milioni di euro:

Leggendo ed ascoltando le quotidiane notizie, per impegno politico ma anche per stimolo personale, ci imbattiamo in autentici rebus logici.

La Lega, condannata in secondo grado al rimborso di quasi € 49 milioni, ricorre al terzo grado di giudizio dichiarando di ritenere ingiusta la sentenza.

Dall'intero arco "politico" di sinistra, che estende le sue propaggini anche all'opinabile motociclista Di Battista da tempo in gita nel centro America, arriva l'ammonimento tanto solenne quanto usurato: le sentenze non si possono discutere, le sentenze si rispettano!

È una affermazione che stupisce se non altro perché è in strutturale contrasto col nostro ordinamento giuridico che prevede che le sentenze si possono appellare al grado superiore previsto. Appellare vuol dire non solo discutere ma addirittura rigettare il contenuto della sentenza e chiedere al grado superiore di invalidarla perché sbagliata o ingiusta.

Unico rimedio parrebbe quello di ridurre l'ordinamento a un solo grado di giudizio: la sentenza è conclusiva e non contestabile.

Testate televisive e giornalistiche (sempre Rai 3 ed ora anche La 7, prima Repubblica e adesso Il Fatto, senza contare media di minore diffusione) hanno fatto volentieri da cassa di risonanza alla sacralità di una Magistratura che, in alcune sue opinabili parti, pare a noi poveri mortali più coerente con ideologie e correntismi interni che non con il rispetto di forme e contenuti del nostro diritto positivo. Di conseguenza abbaiano o scodinzolano ormai neanche più a comando ma con un riflesso pavloviano: basta vedere l'osso per sbavare di desiderio.

Alcuni politici ci hanno costruite carriere e scalate di dubbio merito (esempi da paradigma Di Pietro, Emiliano), la sinistra in rappresentanza - anziché del popolo - dei più feroci conservatori italiani (per esempio CGIL) ha declinato l'asserto con la supposta superiorità morale, anche quando ne era vittima (basta pensare alle recenti vicende renziane), da ultimo i garruli grillini al grido di "rispettate le sentenze!" nei fatti non le rispettano quando riguardano la sbadata sindaca di Torino Appendino o la bambolina romana Raggi.

Io sono certamente di parte, tuttavia mi sembra che la Lega si valga del diritto di appello indicando come ingiusta la sentenza di secondo grado, senza commettere alcun reato di "lesa maestà" alla Magistratura.

Invece il degrado politico/culturale che provocano le "vestali del diritto" da ormai oltre trent'anni è stato ed è una potente componente del complesso politico/culturale che si oppone a rinnovare questo Paese. Non sarebbe ora che anche loro ci facessero sopra una approfondita meditazione?