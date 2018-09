Rubriche : il guercio



Qui gatta ci cova

lunedì, 24 settembre 2018, 20:37

Un vi posso lascia' soli io lai! Sì, sono proprio io, il Guercio. E torno perché ho da dirvene di cotte e di crude. Insomma, come al solito non crederete alle vostre orecchie.

Un ci avete fatto caso che Lucca in questi giorni è stata più grigia del normale? Eh certo, mancano le dichiarazioni rassicuranti e leggermente demodé del nostro amato sindaco TambIELLA. E magari vi chiederete perché. Ma come non lo sapete... era via, in Cina! Missione istituzionale perbacco. E' stato invitato a Pechino in occasione del Beijing Wangfujing international brand festival. No, non era in gara come cantante, faceva il relatore! Il professore che torna a fare il professore!!! Ha spiegato come si tutela la tradizione, ha parlato della moratoria adottata per porre un freno all'apertura di attività di ristorazione, del progetto europeo "Life Aspire" per la movimentazione sostenibile delle merci nel centro storico.

Infatti, anche se le cronache non lo riportano, sembra che abbia incontrato anche il ministro dei trasporti cinese, Fur Gon Cin, e per non farsi mancare anche il figlio del ministro, ovvero Mi Ciol Ciao. Non mi chiedete che si sono detti, la speranza è che almeno nessuno faccia danni.

Mentre il Nostro era assente, c'è stato uno scivolone anche del vescovo Castellani. No ma che avete capito, non è caduto. Mica siamo in Cina qui, mica si chiama Cin Cian Pai. Lo scivolone, secondo molti, è aver partecipato alla manifestazione antifascista organizzata dal centrosinistra in piazza San Giusto (dove peraltro c'erano sì e no cento persone). Io passavo di lì, e anche se vedo da un occhio solo, vi assicuro che la cosa era desolante.

Come, si chiede qualcuno, che c'entrava il massimo rappresentante della Chiesa lucchese in quel contesto? Vabbè che è in pensione e attende il sostituto, condivisibile la condanna contro ogni violenza (il giovane attivista di sinistra picchiato in via dei Borghi, le due tifose aggredite dopo la partita Lucchese-Arezzo) ma il vescovo ad un sit-in di parte, da alcuni giudicato strumentale, non si era mai visto. Allora perché non è andato anche alla cena in Pelleria organizzata da CasaPound, dove erano ospitate le famiglie lucchesi in difficoltà? E perché non si interviene anche quando gli autori dei raid sono gli immigrati? Ahi ahi ahi.

Proseguiamo con le cene, che ora vanno di moda: ma quella che si è svolta in San Francesco qualche sabato fa per promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione, quindi a favore dei finti profughi, patrocinata anche dal Comune e con la Cgil come capofila, come è stata organizzata? La piazza, il mattino seguente, è stata ripulita a spese di chi l'iniziativa l'ha ideata e sponsorizzata, o si è dovuto sobbarcare tutto Sistema Ambiente? Ah, saperlo. Io qualche sospetto ce l'ho, di sconti se ne fanno sempre tanti, tranne ai normali cittadini.

A proposito di San Francesco... che successo in chiesa per Giancarlo Giannini nel recital su Puccini. Io ho provato a prenotare uno dei biglietti che si ritiravano al teatro del Giglio, ma in due minuti due erano esauriti. Allora sono andato fuori ad ascoltare, ma non sentivo una beata cippa. Però, quando il pubblico usciva, ho sentito chiaramente un commento da marito e moglie che dovevano essere seduti in fondo: "Come mai le prime venti file sono sempre occupate dalla solita gente?". Una frase che mi ha colpito... indaghero'. Bisognerà forse far parte della crème della crème cittadina? Ah, saperlo...

Centro storico, centro storico! Voglio continuare a parlare anche di quello. Lo sapete che ora i comitati dei residenti sono due? Certo, per non farsi mancare nulla: oltre al comitato di Casotto Casotti, c'è anche il comitato residenti a difesa della città. Ne sentivate la mancanza, vero? Perché ne è nato un altro veramente non si sa, spesso però uno dice una cosa e l'altro l'opposto. Qui i comitati nascono davvero come funghi. Siamo davvero sicuri che rappresentino il pensiero di chi in centro ci vive? No perché questi sono più integralisti degli integralisti, ve lo dico io. Da un lato poi criticano l'amministrazione, ma dall'altro sembrano proprio pappa e ciccia. Bei tempi però quando c'erano queste belle lotte tra commercianti e residenti, quando la commissione centro storico dell'Ascom litigava ferocemente con i politici di turno.

Già, la commissione centro storico dell'Ascom... che fine ha fatto? Azzerata. Ma anche se son guercio, non mi sembra di aver letto da nessuna parte quando verrà eletto il nuovo direttivo. Non è che la commissione resterà morta e sepolta, per paura di ritorsioni da parte dell'amministrazione dei Bradipi, lenta in tutto tranne che a farla pagare a chi non era allineato e coperto in campagna elettorale? Meglio mettere per un po' in soffitta il battagliero organismo dei negozianti dentro le Mura, così nessuno si vendicherà. Perché Lucca è democratica che vi credete, però non è consentito dissentire da chi comanda.

E ora passiamo agli avvistamenti, che detto da me sembra una presa per il c... essendo mezzo cecato. Che ci faceva Remo Santini amabilmente a passeggio al mercato dell'antiquariato con l'ex prefetto di Lucca ed ex commissario straordinario di Roma Francesco Tronca, ora membro del Consiglio di Stato della Repubblica Italiana? Ah, saperlo.

E che ci facevano l'altra sera l'ex sindaco Fazzi e l'ex presidente della Provincia, Tagliasacchi, al Rotary? Che amarcord. Pare abbiano parlato di come si litigavano 20 anni fa. Passano i lustri eh? E con quale velocità poi. Non è che preparano un'altra discesa in campo nella nostra amata città? Chissà, intanto l'Andrea si ricandiderà di sicuro il prossimo anno a Castelnuovo. Poi si vedrà che diamine.

Comunque di questo clima sonnacchioso e di rimpianti del passato non se ne pole proprio più. E di questi mesi senza sussulti, senza colpi di scena. Va a finire che smetto di scrivere anche io... a meno che questo silenzio assordante non sia la quiete prima della tempesta. Vuoi vedere che... qui gatta ci cova?