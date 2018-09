Rubriche



Soggiorno e camera per gli ospiti, una convivenza più che possibile

venerdì, 21 settembre 2018, 16:44

Con la tendenza di oggi di acquistare case con dimensioni sempre più contenute, diventa essenziale sfruttare ogni minimo spazio a disposizione nel modo più funzionale possibile. Questa nuova concezione di abitazioni offrono una grandezza a misura d’uomo, perfetta per le singole esigenze dell’occupante, ma generano qualche problema in più quando c’è da trovare lo spazio per ambienti come la camera degli ospiti.

Una soluzione a questo genere di problemi è trovare la giusta convivenza tra gli ambienti, con il soggiorno che può magicamente trasformarsi in una camera per gli ospiti, grazie alle nuove soluzioni di arredo modulari e a scomparsa che permettono di utilizzare lo stesso ambiente in modi differenti a seconda del momento della giornata.

Sono diverse le soluzioni praticabili che permettono la convivenza tra soggiorno e camera degli ospiti, la prima prevede l’utilizzo di un letto singolo a scomparsa, che può cadere sopra a un divano una volta aperto, in modo da recuperare spazio per l’angolo pranzo. Come piano di appoggio e per la seduta dei presenti sono disponibili le nuove soluzioni come i tavoli consolle allungabili o le sedie pieghevoli, soluzioni pratiche e confortevoli come quelle realizzate da Lg-lesmo, azienda brianzola che da anni propone complementi d’arredo prodotti con materiali di elevata qualità, che durano nel tempo e che sono in grado di adattarsi al meglio a ogni genere di spazio.

Grazie a questo è possibile avere un numero interessante di sedute e un tavolo generoso in cui far pranzare la famiglia e gli eventuali amici. Altra soluzione per far convivere soggiorno e camera per gli ospiti è il letto a muro, anche se la disposizione dell’ambiente circostante apparirà molto differente da quella solita.

E’ una soluzione ottimale per dare l’idea di trovarsi in una stanza più grande di quelle che sono le dimensioni reali della stessa. Un design minimale e disadorno, che utilizza toni chiari e luminosi e dove viene utilizzato un ampio divano che diventa un appoggio per un ampio letto a due piazze per la notte.

La presenza di una mezza parete vuota è il luogo adatto per alloggiare un televisore, seguendo il concetto generale di utilizzare meno mobili possibili al fine di non occupare spazio in modo inutile.

La terza proposta è quella più lineare, che non vede la presenza di un letto a scomparsa. Per trasformare il soggiorno in camera da letto basterà spostare il tavolino e aprire il divano fino al centro della stanza. Questa soluzione permette di avere un letto a due piazze o della grandezza desiderata, ma è una soluzione che va a discapito del tavolo installato nella zona giorno. Per far spazio all’apertura del divano è necessario utilizzare soluzioni allungabili oppure creare un tavolo isola che protende verso il muro, utilizzandolo con degli sgabelli.

Le soluzioni sopra riportate permettono di ricavare spazio nello spazio e garantire ad un’abitazione di piccole dimensioni anche un comodo e utile luogo in cui far dormire eventuali ospiti in arrivo e in generale per avere, per ogni occorrenza, un posto letto aggiuntivo.