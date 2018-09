Rubriche : il professore rossonero



Torna il Professore Rossonero

venerdì, 28 settembre 2018, 18:06

di luca borghetti

Tifosi rossoneri,

Ritorniamo anche noi a scrivere, vittime di questa estate folle sia a Lucca che a Roma, e che non accenna ancora ahime' ad intravedere normalizzazioni di nessun tipo. Sia le vicende estive di casa che quelle romane, che hanno determinato il caos campionati , sono figlie di un unica mamma che si chiama federazione gioco calcio, entrata in un buco nero da cui non si vede la luce.

Le anarchie regnano sovrane ( vedi Viterbese) e la confusione e' enorme e porta inevitabilmente alla irregolarita' del campionato in corso sia di C che di B, ad oggi non abbiamo ancora i ruoli definitvi che portano direttamente ad un evidente alterazione dello svolgimento dei campionati per non parlare della solita grandinata di penalizzazioni che incombono su tante squadre.

Una di queste, tanto per non farsi mancare nulla, e' la nostra Pantera reduce dalla follia estiva messa in piedi dal self made man senese e da un ex direttore sportivo oggi ridotto a livello di un piazzista di elettrodomestici,ed e' sotto giudizio in questi giorni alla procura federale che comminera' una prima tranche (4 punti) con la speranza di essere benvoluti e di limitare il danno sulla seconda penalizzazione (forse altri 4 con la speranza che siano due)..

In mezzo a tutta questa schizofrenia l'attuale proprieta' all'ultimo minuto dell'ultimo giorno riesce ad iscrivere la squadra,non sappiamo se in uno slancio di passione sportiva o altro, e riesce perfino a convincere un buon allenatore come Favarin a metter su un progetto difficilissimo con l'obiettivo di una salvezza stavolta si veramente complicata.

Sorvoliamo sulla vicenda del direttore Obbedio prima allontanato con ignominia poi ripreso in fretta e furia per evitare l'ennesima follia di un superdirettore come Reggiani che aveva una filza di fiaschi sportivi senza fine. Sono gia' stati versati fiumi di inchiostro su questa telenovela come se non fosse stato abbastanza l'aver subito il duo Gianni e Pinotto.

Il tifo rossonero, sfiancato per l'ennesima volta da una storia che inevitabilmente lascera' scorie e ferite faticose a rimarginarsi, e' di nuovo vittima sacrificale, gli abbonamenti sono crollati e i paganti pure sbriciolando anche lo zoccolo duro ridotto a poco piu'di mille irriducibili, che, se posso aggiungere, sono un miracolo dopo cio' che e' successo.

Intanto la squadra ha avuto un ottimo avvio che ci fa certamente ben sperare, forse manca qualcosina in esperienza, ma e' gia' un buon gruppo . La nostra mission quest'anno sara' fonderci con questi ragazzi creando un animale unico, nero, ruggente e con le unghie esposte. E' la nostra sola speranza. In attesa di tempi migliori.Forza ragazzi. Forza Pantera.

Luca Borghetti IL PROFESSORE ROSSONERO