Tutte le informazioni per accedere ai contributi della regione Toscana per famiglie disabili

mercoledì, 19 settembre 2018, 08:34

La regione Toscana, da sempre, è particolarmente attenta alla salvaguardia dei disagi sociali dei propri cittadini. Fra le altre iniziative, volte al rispetto delle minoranze e delle diversità, infatti, nel territorio toscano troviamo città dove vige il rispetto dell’abbattimento delle barriere architettoniche, spiagge ricche di strumenti e possibilità anche per accessi con problematiche fisiche, iniziative di accompagnamento con guide, e altro ancora.

Anche per quanto riguarda gli aiuti economici nei confronti di residenti con scarsa capacità motoria, o comunque con handicap fisici gravi, sono stati istituiti dei contributi regionali a favore di diverse categorie che hanno un familiare, un cittadino o un dipendente disabile. Vediamoli insieme:

Contributo per servizi a disabili gravi e anziani in dimissione ospedaliera: dedicato a Società a sostegno della salute e alle ATS, il progetto ha finanziato progetti biennali per potenziare servizi ospedalieri integrativi di assistenza socio-sanitaria a favore di disabili gravi e anziani, specie a rischio di inabilità all’autonomia, per un periodo fino a 3 settimane dopo le dimissioni, fruibili con buoni servizio

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili: istituito per il triennio 2016/2018 si rivolge, sotto forma di partecipazione finanziaria annuale, a tutte le famiglie che presentano un figlio con disabilità grave. Prevede un’erogazione di 700,00 € per ogni minore, con un’accertata condizione di handicap grave, sino al compimento di 18 anni entro il periodo considerato, anche se il minore compie il diciottesimo nell'ultimo anno del triennio

Contributo per favorire l'occupazione dei disabili: si tratta di agevolazioni e incentivi per l'inserimento e l'integrazione lavorativa di cittadini residenti in Toscana disabili, iscritti negli elenchi di cui all'art.8 della L.68/99, erogabile a imprese e datori di lavoro privati, tramite Fondo Regionale, attivo nelle quattro aree territoriali toscane, suddivise in 1) Arezzo Firenze Prato, 2) Pisa Siena, 3) Grosseto Livorno e 4) Massa Carrara Lucca Pistoia.

E proprio in quest’ultima area, nel territorio e sul sito della città di Lucca, viene ribadito, in maniera molto dettagliata, il regolamento per ottenere l’erogazione per i genitori di un minore disabile (o da chi ne esercita la patria potestà).

Molta attenzione, inoltre, viene riservata anche ad un altro tipo di agevolazione, un ulteriore contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, sempre pubblicato sul sito della città di Lucca. Si specifica, nel dettaglio, che il residente avente necessità di eseguire lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ha facoltà di richiedere una sorta di rimborso/finanziamento, previa la presentazione della richiesta prima dell'effettuazione degli interventi, entro il 31 dicembre di ogni anno. L'entità del contributo è determinata in base alla spesa sostenuta e, ovviamente, comprovata e si divide in tre fasce di rimborso:

fino a 2.582,28 € per copertura sino a questa cifra di spesa per un costo da 2.582,28 a 12.911,42, aumento del contributo del 25% sulla spesa sostenuta che va oltre i 12.911,42 € per un costo da 12.911,42 a 51.645,69, aumento di ulteriore 5% sulla cifra che eccede i 12.911,00.

In particolare, si pensa, ad esempio, alla necessità di installare un montascale a Lucca, un dispositivo estremamente utile anche e soprattutto fra le pareti domestiche, in presenza di appartamenti a più livelli, impossibili da affrontare per un disabile senza un ausilio tecnologico, a poltroncina o a pedana a seconda delle esigenze specifiche.