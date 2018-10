Rubriche : pensieri rossoneri



...Ancora sulla graticola...

lunedì, 1 ottobre 2018, 18:23

di luca borghetti

Tifosi rossoneri,

Le notizie fuori dal campo sono ancora a tenere banco in questo travagliatissimo avvio di stagione rossonera, proprio ora mentre scriviamo la lega annuncera' quali saranno le squadre non in regola con la fidejussione ovvero tutte quelle che non hanno provveduto alla variazione della precedente fidejussione fatta con un agenzia non autorizzata dalla lega.

Ahime' da primi primi spifferi giornalistici la Lucchese sembra una delle cinque non in regola ed ecco che con il deferimento si spalancherebbe lo spauracchio di un aggiuntiva penalizzazione di 8 punti che capite bene possono dunque diventare fra 10 e 15 in totale ......a e ssere piu' che ottimisti, diciamo pure se ci vorranno bene.

L'omino dalla ieratica barba appena letta la notizia si e' affrettato a dimostrare con le sue carte che era a posto ma a Firenze cosi non pare. Speriamo che siano solo disguidi di pec non arrivate nei tempi o altri errorucci formali che porterebbero a semplici sanzioni amministrative.altrimenti sul campionato della Pantera si aprirebbe un baratro piu' che una penalizzazione..

A dirla tutta pare assurdo che uno faccia il possibile per iscriverla e poi inciampi su un intoppo amministrativo, sempre ammesso che sia tale, per non pensare a una furbatina sul ricorso ad una agenzia forse non proprio limpida .......mah non ci e' dato sapere, il giovanotto non parla e quindi il tifoso medio puo' solo fare ipotesi o illazioni al piu'...

E' tanto tempo che abbiamo provato a dirgli in tutte le salse che dovrebbe impiegare ogni sua energia residuale nel vendere una cosa che non gli appartiene per cultura per mancanza di passione e mancanza di empatia con i tifosi rossoneri.....non si fa lesa maesta' a chiedere di passare la mano,ha avuto una carriera piena di successi capita di sbagliare ma l'importante e' che non si perseveri a dispetto e a provocazione di tutta la piazza che gli chiede questo e solo questo: passare la mano..

Detto questo la Lucchese ieri ha ben figurato anche ad Alessandria uscendo lfra le recriminazioni per non aver fatto bottino pieno. Sarebbe un peccato mortale aver trovato una squadra e chiederle una missione pressoche' impossibile.

I giocatori stiano tranquilli finchè ci rappresenteranno e porteranno in giro la Pantera noi saremo al loro fianco come gli ultimi giapponesi nella giungla, per impedirci di tifare dovranno arrivare a chiudere gli stadi e a vietare il gioco del calcio, fino a quel giorno noi ci saremo sempre.. Forza Ragazzi. Forza Pantera.

Luca Borghetti - IL PROFESSORE ROSSONERO