Rubriche : il guercio



Cazzi amari

venerdì, 19 ottobre 2018, 17:19

Amori e tesori! Eccomi di nuovo da voi! Siete pronti ad ascoltare di nuovo verità segrete? Attenzione, leggete qui. Ce n'è per tutti i gusti.



Oh ragazzi, ve lo confesso, domenica sono andato a votare alle primarie del partito democratico. No, non mi sono rincitrullito, volevo entrare nella storia: saranno le ultime che fanno perché il partito poi scompare! Mi sono presentato al seggio di S.Alessio, dove l'incaricata dormiva sulla sedia vista la poca affluenza: ho letto che lì abbiamo votato solo in 49. Peccato, però, nessuno mi ha riconosciuto. Per questi pochi di mesi di vita che gli rimangono, propongo che il significato della sigla Pd venga cambiato: P come partito e non ci piove, ma D come Disastrato. Comunque non c'è verso. Per Marcucci, Baccelli & Co. d'ora in avanti saranno... volatili per diabetici.

Ah questa politica... è in crisi, ma entra ed esce da tutte le parti, ora anche negli organismi della Confcommercio. Si sussurra che qualcuno abbia tentato il blitz per far diventare presidente del Centro commerciale naturale di Lucca tale Piero Pacini, gelatiere del centro storico molto vicino a Tambellini (pardon, al sindaco TambIELLA), ma che il tutto sia naufragato perché nell'associazione c'è un mai domo spirito di destra. E allora tutto bloccato per una settimana, carte rimescolate e probabilmente chi era entrato come papa nella prima riunione, uscirà come cardinale. Per chi fa il furbo all'interno della potente associazione di categoria, si sussurra che d'ora in avanti saranno volatili per diabetici.

E, cari miei, secondo me d'ora in poi saranno volatili per diabetici anche per il fantomatico Comitato Vivere il Centro Storico, che sulla carta dovrebbe rappresentare gli interessi dei residenti. Sapete quanti erano all'ultima riunione indetta, lunedì scorso? Nemmeno in dieci! Questi fanno il bello e cattivo tempo e alla fine rappresentano solo se stessi. Per il Casotti secondo me sarà un casotto ahahahahahah.

A proposito di Lucca... a volte ritornano. Vi ricordate del critico dì'arte Luca Nanniperi? Sì, quello che si voleva candidare sindaco nel 2017 e poi non lo cagò nessuno. Come chi è, gazzettiani miei, uno sforzo di memoria suvvia: è colui il quale propose di aprire una nuova porta nelle Mura! Ve lo ricordate adesso? Comunque c'è un appuntamento imperdibile con lui. Mercoledì 24 ottobre, alle ore 17.30, presenterà il suo libro "Il grande spettacolo dell'arte" con altre due vecchie conoscenze: l'ex assessore ed ex consigliere comunale Moreno Bruni (che secondo bene informati vorrebbe candidarsi sindaco di Lucca nel 2022) e Alessandro Dianda, ex direttore deldebbiano del Polo Fiere. Se si rimette insieme questo trio non ce n'è per nessuno... e per il centrodestra saranno volatili per diabetici. No, stavolta è una battuta, non mi prendete sul serio, ho sparato una cavolata: questo trio non supererebbe l'1 per cento!!!

Ecco lo sapevo, non volevo più parlare di appuntamenti elettorali e ci sono ricascato mani e piedi. Vabbè, allora vi dico anche questa. Pare che in queste settimane a casa di Mario Pardini (pupillo di Marcello Pera e attuale presidente di Lucca Comics & Games nominato dalla giunta di centrosinistra, che come è bravo lui un ce n'è) si sia svolto un incontro segreto. Seduti allo stesso tavolo c'erano il sottosegretario della Lega Guglielmo Picchi, Antonio Maffei e Francesco Lucchesi (ex assessori della giunta Martinelli a Capannori) e Armando Pasquinelli (Lega Mediavalle Garfagnana). O di che han parlato, io lai? Ma della corsa a sindaco nel 2019, ovvero fra una manciata di mesi. Si narra che la delegazione abbia chiesto al sottosegretario di impegnarsi in prima persona per sostenere una candidatura ancora non ben definita. Però a dire la verità un ci si capisce più nulla: perché la base dei tre partiti di centrodestra (Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) la candidatura a sindaco l'ha proposta a Salvadore Bartolomei, ex vicesindaco ed ex consigliere regionale. Che però avrebbe intenzione di declinare gentilmente l'offerta. Ragazzi, che casino. Se procede di questo passo, per il centrodestra capannorese saranno... volatili per diabetici.

Ma fatemi tornare per un attimo sui Comisse, come li chiama mi ma'. Maremma impestata ladra, vi pare normale che quest'anno i ragazzi che ci lavorano guadagnino ancora meno delle briciole che gli venivano date l'anno scorso? Stavolta la paga oraria è di 4,60 euro l'ora. Con tutti i ricavi che ha la manifestazione, perché si sfruttano così questi giovani? Sindaco TambIELLA, se ci sei batti un colpo. Non ti vergogni a sapere che Lucca Crea, controllata dal Comune, tratta questi dipendenti temporanei quasi come schiavi, o alla stregua di lavoratori al nero nei campi agricoli del Sud. Per i ferpati dei Comisse, però, pare non ci sia proprio nulla da fare, niente aumentino. Anche per loro stavolta sono... volatili per diabetici.

Infine un'urtima clamorosa notizia che arriva dalle retrovie... perché lo sapete che sono cecato, ma le orecchie sono sanissime. Pare che in Comune a Lucca non si faccia altro che parlare di un concorso interno per salire di grado, i cui beneficiari sarebbero marito e moglie, entrambi dipendenti ma in uffici diversi e sedi diverse. La coppia in questione e chi vuole premiarli, cantano già vittoria. Eppure se qualcuno ci mette la manina (sì proprio come quella di cui parla il vicepremier Di Maio) potrebbero essere... volatili per diabetici.

Ora vado a lavorare. Già, ma mi ero dimenticato di dirvi che non faccio più l'operaio. Da qualche giorno ho preso servizio come badante in casa del conte Tommaso della Rucola di Canapino. Chissà che a breve non abbia notizie fresche anche dalla nobiltà lucchese. Alla prossima!

p.s. Sono una persona educata, e non potevo ripetere spesso una parolaccia. Ma la frase "volatili per diabetici", ovviamente, sta per "cazzi amari". Chiaro?